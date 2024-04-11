美國公債殖利率大幅上升！ 女子：00679B還是值得配置的標的

上班前碎碎念系列

昨天晚上美國公佈3月通膨數據連三個月超乎市場預期，市場對於Fed降息預期再度收斂，現在不只將原先預期6降息機率從50%調降至15%，到9月才有預期超過50%的降息機率，今年（2024）全年度原本樂觀預期降6碼，後來轉向3碼，現在市場則預期明年才有機會降息3碼以上，美股大跌反映。

道瓊-1.09%、標普-0.95%、納斯達克指數-0.84%、費城半導體指數-1.65%；唯有台積電ADR持續上漲0.56%，收146.22美元。

今天想要進場債券市場的朋友務必留意溢價風險

在CPI公佈後，隨之而來的是10年期及20年期美國公債殖利率的大幅上升（殖利率上升表示價格下跌），因此今天債券市場可能是下跌一片，不少人跟女子一樣從去年底開始就長抱債券等降息，不過女子還是抱持著同樣觀點，分批佈局入場，例如女子手中持有張數最多的元大投資級公司債（00720B）、元大美債20年（00679B）等，到目前女子都覺得還是值得配置的標的，漲跌風險相對股票還是比較低，而且目前高利率環境下，配息表現也很好（尤其配息屬於海外所得）。

只是女子還是建議，大家持有的標的不用太過分散，例如女子爸媽是每一家的美債、投資等級債全部都買個一兩張，每次配息金額很少就會聽到家裡的抱怨聲。大家瞭解投資的標的內容，分批投入幾檔在等待降息過程中，領息會比較有感。

補充一點非投資等級債

最近有一檔非投資等級債ETF要募集，主要投資國家就會是美國以外的市場，大家應該有看到最近有些新興市場國家通膨、升息的新聞，如果有評估要購買這類型產品的朋友，也要審慎看好商品背後投資國家及企業的等級。非投資等級（俗稱垃圾債）風險高、利率也會高一些，但伴隨而來的也是債券違約機率比較高，這點風險也是大家要評估的。

最後回到貨幣市場部分

昨天有一則美元指數疲弱的新聞（標題：外資匯入 台幣升7.8分），大意是認為美國CPI數據會走緩，有助台股創新高，因此外資匯入新台幣，將會讓新台幣升值。但從最新CPI數據及亞洲貨幣來看，美元兌日圓突破1美元兌152.93，即將觸及153元；而美元兌新台幣也來到32.21元。

短期來看，匯率難以預測，女子覺得大家看到這些新聞可以看看就好，主要台股、日股近期的漲跌幅，看起來是沒有跟匯市有這麼直接關係的。

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