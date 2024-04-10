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債券ETF投資人等降息 投信：降息是必然趨勢 建議分批投入、耐心持有

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美國勞工統計局公布3月非農就業數據，顯示非農就業人數增加30.3萬人，遠高於市場預期，再加上3月的失業率也由前月的3.9%，下降至3.8%，各項數據表現良好，聯準會目前沒有迫切要降息的理由，但觀察去年以來熱銷的債券ETF，買氣依舊熱絡，85檔債券ETF總受益人已突破150萬。法人表示，目前的高利率不可能長久持續，降息是必然的趨勢，建議投資人找買點分批投入，耐心持有，未來仍有機會享受可觀的資本利得。

統計今年以來市場中共有6檔債券ETF規模增加超過百億元，國泰投信旗下的債券ETF即包辦其中2檔，分別是國泰20年美債（00687B）增加新台幣590.7億元、國泰10Y+金融債（00933B）增加新台幣267.5億元，兩檔合計增胖超過新台幣858億元。

國泰10Y+金融債經理人鍾郁婕表示，8日美國10年期公債殖利率回彈到4.42%，是相當不錯的時機，即使從去年以來，美國經濟表現比市場預期更強勁，期間中出現GDP上修、消費者信心上升、初領失業金人數下降等狀況，皆顯示美國經濟穩健，甚至出現所謂「No-landing」的看法，也使得對降息時間的推測延後，但市場仍普遍預期7月有較大機會迎來降息，建議投資人可趁殖利率仍在較高位置時，分批投入債券ETF，有望先賺高債息，再賺降息帶來的資本利得。

鍾郁婕也建議投資人可從風險相對低的投資等級債券來入手，歷史經驗顯示，「金融債」是降息循環開始後，資本利得較大的債種，加上00933B主要持有全球系統性銀行，不僅從未有違約紀錄，債券平均信評達A級，其安全性或違約率都大幅優於一般只有BBB級的投等債。

以上一輪升息期間（2016~2018年）數據觀察，如果在最後一次升息後進場投資各類債券（2018/12/19），相比投等債、美國20年期公債，10年投資級金融債的表現最好，持有2年報酬率逾41%，持有3個月、6個月、1年也分別有5.7%、14.5%、26.6%的報酬率。

國泰10Y+金融債因為有月月配跟收益平準金，受到退休族跟小資族青睞，目前規模迅速增加來到新台幣485.3億元，受益人數自去年底以來幾乎翻倍成長，每張價格不到一萬七千元，4月初已公告4月預估配息金額，將於4月16日公告實際配息金額， 4月17日為最後買進日，配息將於5月15日發放。

債券ETF 新台幣

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