快訊

睽違9年！馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

新進度！砂卡礑再發現第3、4具遺體 「相擁深埋」土石堆下3至5公尺

台股攻高、推升電子股 兆豐投信等權重機制力推ETF 00943

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／本報系資料照
台股示意圖。圖／本報系資料照

台股大盤指數持續創高，台灣市場為全球電子產業樞紐，AI供應鏈更是從原料、零組件、組裝代工、軟體服務廠等上下游串接，逐漸形成電子產業生態鏈。兆豐投信指出，各產業對電子元件需求倍增且預估至2024年銷售額將成長13%，亦將可望推升半導體市場營收至2030年預估達到1兆美元 。

兆豐投信表示，看好電子產業生態鏈蓬勃發展，加上台灣投資人持續青睞投資電子股，將推出「兆豐台灣電子成長高息等權重ETF證券投資信託基金（00943），募集期間為4月29日至5月3日。

兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金（00943）研究團隊指出，相較投資個股較為費心耗時，若投資人採取納入「電子股趨勢、成長息收、等權重」三者兼備的台股型ETF，搭配兆豐投信特有的等權重機制，擬配置50檔成分股並定期調回均衡權重，既能挹注平均上漲機會，有望增添投資效率，更能在資產配置中均衡掌握台/臺股護國群山類股的成長空間。

兆豐投信指出，以00943所追蹤的指數為台灣電子高息等權重指數觀察，根據統計，近五年台灣電子成長高息等權重指數的平均殖利率為8.21%，表現遠勝過電子類股價指數的4.38%、台灣50指數的4.29%、台灣高股息指數的7.30%，觀察搭配等權重再平衡獲利機制下，透過定期將漲多的成分股獲利了結，並買入更有成長潛力的題材，有機會提供投資人更優於大盤指數的報酬空間。

兆豐投信透過等權重機制研發的00943，主要匯聚電子、成長、高息、等權重等各項投資優勢，期能參與電子股成長期，落實價值投資的平衡投資哲學，再透過月配息機制，有機會在長線上為投資人創造現金流量的擴大空間。

兆豐台灣電子成長高息等權重ETF (00943)小檔案(資料來源：兆豐投信整理)
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF (00943)小檔案(資料來源：兆豐投信整理)

兆豐

延伸閱讀

台股下跌32點 三大法人賣超4.82億元

台股尾盤由紅翻黑跌32點收20,763點 台積電跌4元收815元

台股攻高推升電子股 兆豐電子高息等權給力

台積電ADR換算成台股的價值是933元多！ 女子：今天股市還有期待空間

相關新聞

00941在溢價恢復到1％以內前…別追價會有風險！ 女子：追加額度應該還未下來

下班後看了一下中信投信公布的最新淨值跟市價，溢價收斂至2.9%，在3/26投信投顧公會網站核准追加後，00941額度推測應該還沒有下來，近期的溢價收斂可能是不少先前募集期間買在15元的投資人，在溢價高點時獲利賣出而收斂。

150萬債券ETF受益人坐等降息 法人分析：降息後「金融債」漲相較佳

美國勞工統計局公布3月份非農就業數據，顯示非農就業人數增加30.3萬人，遠高於市場預期，再加上3月的失業率也由前月的3....

台股攻高、推升電子股 兆豐投信等權重機制力推ETF 00943

台股大盤指數持續創高，台灣市場為全球電子產業樞紐，AI供應鏈更是從原料、零組件、組裝代工、軟體服務廠等上下游串接，逐漸形...

00944搭00939可組「動能雙周配」！ 達人製作一圖超詳細比較

00944跟00939都是強調動能投資，這二檔有什麼不同呢？

債息月配新寵 凱基 ETF 00945B 4月12日開募

美國最新就業數據出爐，結果意外強勁，推升美國10年期公債殖利率攀高，市場開始出現降息時間點遞延到9月的聲浪，這場美國聯準...

永豐ETF 00907將除息 4月19日最後買進日

以存股概念發行的永豐優息存股ETF（00907）預計在4月22日除息，預估這次配息金額已於永豐投信官網公告，實際配息金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。