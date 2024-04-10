00929很多人一張都沒買台股都2萬點了還在做功課！ 達人：股價21塊多我也不嫌貴
身邊有很多種朋友。
第一種是說想要學習投資股票，說投資前要先做好功課。
有些人做了一年，兩年，甚至做了三年，做到了2萬點還在做功課。雖然大家都說做任何事情都要先做功課，但是這樣一直做下去也不是辦法啊。研究做功課的時候就要開證券戶了，有開戶的人都未必會買股票，更何況是不開戶的。如果你真的不去開戶，那就永遠都不可能會有個開始。真的不要感覺一來了就隨便說說啊。
第二種人就是永遠在等最低價、最便宜然後永遠不買的，這種人真的太多了。
我公司的同事、阿姨、警衛、師父、朋友永遠在問我說現在該不該買呀？我說你自己設定好你的紀律到達時，不管怎樣就是要進場買進。這個就叫做紀律。不管你是要定期定額、不定期不定額還是任何方法，只要符合你的需求，就應該執行。
自去年12月買進00929至今，已經累積到90張。多虧這次配息0.2的好成績，月配息已經達到18000。就算當初買進的最低價格是在18.25，而買到現在價格是21塊多，我也不覺得貴。因為我長期領股息，每個月都在慢慢的降低成本了。我會繼續左手換右手的，不要管我，謝謝！
股票很簡單，股息是用來扣抵你買的價格，經過時間一直扣抵你買的成本就會變0。
免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。
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