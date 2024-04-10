快訊

台股早盤漲逾50點站上20,850點 台積電開盤下跌4元

直播／賴清德宣布新任閣揆人事 卓榮泰出任行政院長

瘋買高息ETF把庫存買成「柑仔店」？ 專家依然看好00878：辣椒會辣一根就夠

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

網友詢問，目前ETF的選擇這麼多，不僅更便宜，還都是月配息，為什麼我依然堅持看好00878？難道是因為號碼好記嗎？

答：

確實，目前ETF選擇越來越多樣，除了月配息外、發行價甚至進一步探低到10元，另外新商品在指數編制上也有了更多樣的設計，例如加入更多因子的組合，或是調整成分股前後有換檔機制，相較起來878的確是越來越「樸實無華」了。

不過「樸實無華」不代表不好，就像有句廣告台詞說的「我真憨慢講話，但是我金實在」，本來是我的座右銘，現在我感覺它更適合00878。

我認為它依舊值得投資的原因，主要基於3點：

1.當前新發行的高股息ETF在編制規則上，除了擁有高股息之外，普遍還多了動能、阿法等令人眼花撩亂的特質，光是弄明白就要花費不少功夫。

不過反觀00878，始終圍繞在高股息ETF的初衷-長期穩定配息的路線，這使得878的成份股與一票新發行的高股息ETF有明顯不同。

例如878相較於這些新發行商品有更低的持股重疊性，以及較高的金融股占比、持股市值較大。這也是為什麼最近一段時間有別於其他高股息ETF進入修正，878反而逆勢創新高的原因。

2.00878掛牌超過3年，除了有百萬股民，也累積了大量資本利得，這個時期的受益人數要再出現大幅波動的機率很低，所以配息來自平準金的比率通常也不高，更多是由資本利得與來自上市櫃公司配發的股息組成。

尤其是來自上市櫃公司配發的股息比重越高，對於大部分適用所得稅率在5%及12%內的股民才有良好節稅效果，這是投資高息ETF少有人會關心的特質。

3.過去我們常反覆提及，00878的編製規則不見得是最會漲的，但是由於持有產業夠分散、比重夠平均，遇到空頭抗跌屬性也越強，這樣放長線來看，績效不見得會輸。

尤其是「抗跌屬性」，我認為對於高息ETF非常重要，畢竟會投這類商品的股民，大部分都是為息而來，也不想頻繁盯盤。所以如果要選一檔高股息ETF，放在多空都有合理表現，平時不需要盯盤，甚至可以忘了它的存在，我覺得878就是最貼近這種需求的對應商品。

總之，台灣高股息同時又具備規模與流動性的股票，買來買去也就是那些。一盤豬肉不管是用煎的、蒸的、炒的、燙的，它不會變龍蝦，到底還是一盤豬肉。

所以我秉持一貫的原則，辣椒會辣一根就夠辣，真的可以放的挑一兩隻可以安心長抱就好，不要跟風買買一大堆，把自己的庫存買成「ETF柑仔店」。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 成分股 金融股

延伸閱讀

若賣掉00929去申購00939、00940結果是？ 存股達人：帳面少賺6至10％

00919這一季將領息15萬多…近期股價為何震盪？ 專家：籌碼未洗乾淨需時間沉澱

00919三種買進方式曝光！ 專家：若「這指標」再精進選入的成分股會更優質

00878使用「1％買進紀律」存到400多張！ 方法曝光：完全不等待最低點

相關新聞

瘋買高息ETF把庫存買成「柑仔店」？ 專家依然看好00878：辣椒會辣一根就夠

目前ETF的選擇這麼多，不僅更便宜，還都是月配息，為什麼我依然堅持看好00878？難道是因為號碼好記嗎？

00929、00919、00940、00939、00900換股潮將至！ 這些「共同個股」要小心了

在多頭格局當然沒有問題，但當市場陷入震盪或是回跌的時候，未來個股殖利率表現不好遭遇ETF換股或權重調整，就可能會有強賣壓出現，近期不管是00939或是00940皆在大盤創高之際遭遇破發之實就是一個警訊...

00941在溢價恢復到1％以內前…別追價會有風險！ 女子：追加額度應該還未下來

下班後看了一下中信投信公布的最新淨值跟市價，溢價收斂至2.9%，在3/26投信投顧公會網站核准追加後，00941額度推測應該還沒有下來，近期的溢價收斂可能是不少先前募集期間買在15元的投資人，在溢價高點時獲利賣出而收斂。

高含「積」量ETF 績效正點

台積電獲美政府補助66億美元並宣布將建第三座廠，昨（9）日股價一舉突破800元大關，以大漲4.6%至新天價819元作收，...

元大台灣50正2 衝上200元

在台積電美國廠獲補助的利多消息帶動下，大盤昨（9）日大漲逾378點，收上20,796點再寫新高。隨著台股開啟2萬點新時代...

海外股票型ETF 規模衝高

美股企業獲利強勁，AI浪潮推升，加上聯準會降息已經不遠，帶動主要股市多頭強升，激勵海外股票ETF漲多於跌，今年以來含息價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。