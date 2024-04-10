瘋買高息ETF把庫存買成「柑仔店」？ 專家依然看好00878：辣椒會辣一根就夠

網友詢問，目前ETF的選擇這麼多，不僅更便宜，還都是月配息，為什麼我依然堅持看好00878？難道是因為號碼好記嗎？

答：

確實，目前ETF選擇越來越多樣，除了月配息外、發行價甚至進一步探低到10元，另外新商品在指數編制上也有了更多樣的設計，例如加入更多因子的組合，或是調整成分股前後有換檔機制，相較起來878的確是越來越「樸實無華」了。

不過「樸實無華」不代表不好，就像有句廣告台詞說的「我真憨慢講話，但是我金實在」，本來是我的座右銘，現在我感覺它更適合00878。

我認為它依舊值得投資的原因，主要基於3點：

1.當前新發行的高股息ETF在編制規則上，除了擁有高股息之外，普遍還多了動能、阿法等令人眼花撩亂的特質，光是弄明白就要花費不少功夫。 不過反觀00878，始終圍繞在高股息ETF的初衷-長期穩定配息的路線，這使得878的成份股與一票新發行的高股息ETF有明顯不同。

例如878相較於這些新發行商品有更低的持股重疊性，以及較高的金融股占比、持股市值較大。這也是為什麼最近一段時間有別於其他高股息ETF進入修正，878反而逆勢創新高的原因。

2.00878掛牌超過3年，除了有百萬股民，也累積了大量資本利得，這個時期的受益人數要再出現大幅波動的機率很低，所以配息來自平準金的比率通常也不高，更多是由資本利得與來自上市櫃公司配發的股息組成。

尤其是來自上市櫃公司配發的股息比重越高，對於大部分適用所得稅率在5%及12%內的股民才有良好節稅效果，這是投資高息ETF少有人會關心的特質。

3.過去我們常反覆提及，00878的編製規則不見得是最會漲的，但是由於持有產業夠分散、比重夠平均，遇到空頭抗跌屬性也越強，這樣放長線來看，績效不見得會輸。

尤其是「抗跌屬性」，我認為對於高息ETF非常重要，畢竟會投這類商品的股民，大部分都是為息而來，也不想頻繁盯盤。所以如果要選一檔高股息ETF，放在多空都有合理表現，平時不需要盯盤，甚至可以忘了它的存在，我覺得878就是最貼近這種需求的對應商品。

總之，台灣高股息同時又具備規模與流動性的股票，買來買去也就是那些。一盤豬肉不管是用煎的、蒸的、炒的、燙的，它不會變龍蝦，到底還是一盤豬肉。

所以我秉持一貫的原則，辣椒會辣一根就夠辣，真的可以放的挑一兩隻可以安心長抱就好，不要跟風買買一大堆，把自己的庫存買成「ETF柑仔店」。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。