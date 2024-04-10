他想買「價格穩定的ETF」只賺股利！網曝4選擇籲買00713

投資ETF省去看盤心力，是懶人最愛的投資法之一，不過股票市場難免都會有波動，仍須面臨一定風險。有網友希望市場可以推出「價格穩定的ETF」，不賺價差、賺每年的股利及股息等。其他人則建議他可以選擇電信類股票、基金、債券或是00713。

一名網友在PTT發文表示，他希望市場推出「價格穩定的ETF」，最大特點就是股價不動，維持一個區間，利用換股操作價格，不賺差價，賺每年的股利及股息等，類似定存的概念，但更保本、殖利率更高。

其他人則留言「定存ETF吧，年利率1%」、「有穩定向上的不買，卻買遲滯不前的？」、「不就儲蓄險」、「你以為的無風險，在某些時候會變成最大的風險」、「價格穩定只有兩個，定存、儲蓄險」、「如果有8%的定存股市還會21000？」、「幹嘛要追求價格穩定，你是今天買明天就要賣嗎？」、「股票不會漲跌還叫股票？股利不就拿你自己的錢分給你，怎麼可能不跌」。

不少人建議選擇電信股、債券或基金，留言「買中華電信比較快」、「中華電信」、「直接買電信股就好了」、「中華電信零股」、「不就中華電信，或是買直債」、「基金」、「基金有，股價幾乎不會動，靠配息的，但配久了本金會降」、「那跟抱到到期的債券有差嗎？」、「要穩就是中華電信，真心不騙」。

另有一票人認為00713相當符合原PO訴求，紛紛留言「就是713」、「最接近的就713」、「00713啊，它只是漲到配不完而已」、「713低調別再推了」、「713不符合是因為太會漲了」。