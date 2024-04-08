00941最近為何一直跌…台積電漲阿？ 專家：投資一定要做功課
投資一定要做功課
00941投資上游半導體，台積電不是上游，所以沒有投資台積電啦！
都已經看影片了，怎麼沒有仔細看裡面有提到這一點呢...投資要做功課，不然怎麼賠的都不知道。
感謝UDN改寫前兩天雪倫談00940破發價怎麼辦短片，我跟記者說這支片超醜的，我很懊惱當時為什麼上片，雪倫超想下架，還有人留言說我像貞子...
來來來，都是雪友太寵雪倫，才讓我放膽放上去短片，我現在超後悔。
說好的，雪倫放素顏短片，雪友就會留言PO素顏照，你們的素顏照在哪裡呢？
所以我決定，接下來會小密集的幫我朋友PO團購麻辣醬文，看能不能開創另一個春天，如果不行那...那就算了！
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