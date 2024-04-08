00940買在破發價若是「這情況」就該擔心了！ 達人：股價回漲要認真思考將其出清

00940買在破發價怎麼辦？

如果是用閒置資金買00940，買在破發價也不用太擔心，只要把剩下的資金分批布局繼續買00940，這樣就可以買在一個均價。

等到價格回漲的時候，總獲利跟總張數也會增加。

如果是將房子二胎或是用信貸的話，你就要擔心了！

00940宣稱殖利率有8％，但它是年化殖利率8％，是根據過去的資料做回測，現今進場的時間點在股市高點，00940買進的成分股股價相對高，預期有很高的機率，未來不會配發如廣告宣傳那麼高的殖利率。

等00940真正配息給投資人，就要衡量它所配發的股息跟二胎或信貸的利息哪一個比較高...

假設借款的利息比較高，就要認真思考，當00940回到一個可以接受的價位，是不是要先立刻將其出清，先拿去還二胎或信貸的錢，這才是比較聰明的做法。

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