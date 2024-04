00940、00929、00937B、00933B…月配息ETF有哪些？三好處及兩點注意事項

去年首檔台股月配息 ETF--復華台灣科技優息 ETF(00929)問世,僅花五個月就達成千億規模最速傳說,台灣 ETF 圈開始掀起「高股息」、「月月配」熱潮,在今年 3 月才剛募集結束的元大臺灣價值高息 ETF(00940),還未上市規模更是已達 1750 億,直接空降成為台股第四大的高股息 ETF,可見月配息 ETF 對於台灣投資人真的非常具有吸引力!到底月配息 ETF 有哪些?買月配息 ETF 真的好處多多嗎?需要注意什麼?本篇文章將帶大家更認識月配息 ETF,最後還會推薦幾檔值得關注的台股、美股月配息 ETF 喔!

改成月配息之後,它的配發金額也會被分散,舉例來說,原本一年配息 4 元,但改成月配之後,就會變成每月配息 0.33 元,因此每次除息的缺口就會變小,ETF 填息的機率也會變高!

月配息 ETF 最吸引人地方,也就是每個月都有穩定現金流,等於躺著就能額外幫自己加薪,對於小資族、退休族群是個不錯的選擇。

根據現行法規,只要單筆股利低於兩萬就不用繳交二代健保費,對於持有張數較多的人來說,可以省下不少補充保費。

投信公司為了維持高配息率,可能會從本金裡面配出股利,讓股票的本金越來越低,當一檔 ETF 淨值長期向下,就會發生「賺了配息、賠了本金」的窘境。

如果是持有張數比較少的投資人,每次股息發放時的匯款手續費,都會吃掉你一部分的股息,這也是必須要注意到的隱藏成本,但對於持有張數較多的投資人,影響就相對較小。

(資料來源:元大投信官網)

有別於其他 ETF 大多是月中領息,00940 則是推出「月初領息」,因此投資人可以利用與其他配息 ETF的時間差,例如納入 00929、00939 等 ETF,就能達到雙週領息的效果。

資料來源:統一投信官網

有別於其他 ETF 大多是月中領息,00939 則是推出「月底領息」,因此投資人可以利用與其他配息 ETF的時間差,例如納入 00929、00934 等 ETF,就能達到雙週領息的效果。

掛牌時間:2023 年 10 月

追蹤指數:彭博10年以上美元金融債券指數

資產規模:470.79 億(截至 2024 年 3 月 21 日)

每單位配息(元):0.07(2024M2)

前五大成分標的:高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01)、富國銀行集團(WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04)、美國銀行(BANK OF AMERICA CORP 4.083-2051/03/20)、美國銀行(BANK OF AMERICA CORP 2.676-2041/06/19)、富國銀行集團(WELLS FARGO & COMPANY 5.606-2044/01/15)