00940、00929、00937B、00933B…月配息ETF有哪些？三好處及兩點注意事項

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去年首檔台股月配息 ETF－－復華台灣科技優息 ETF（00929）問世，僅花五個月就達成千億規模最速傳說，台灣 ETF 圈開始掀起「高股息」、「月月配」熱潮，在今年 3 月才剛募集結束的元大臺灣價值高息 ETF（00940），還未上市規模更是已達 1750 億，直接空降成為台股第四大的高股息 ETF，可見月配息 ETF 對於台灣投資人真的非常具有吸引力！到底月配息 ETF 有哪些？買月配息 ETF 真的好處多多嗎？需要注意什麼？本篇文章將帶大家更認識月配息 ETF，最後還會推薦幾檔值得關注的台股、美股月配息 ETF 喔！

台股月配息 ETF 有哪些？

買月配息 ETF 有何好處？

1.填息機率高

改成月配息之後，它的配發金額也會被分散，舉例來說，原本一年配息 4 元，但改成月配之後，就會變成每月配息 0.33 元，因此每次除息的缺口就會變小，ETF 填息的機率也會變高！

2.穩定現金流

月配息 ETF 最吸引人地方，也就是每個月都有穩定現金流，等於躺著就能額外幫自己加薪，對於小資族、退休族群是個不錯的選擇。

3.省二代健保

根據現行法規，只要單筆股利低於兩萬就不用繳交二代健保費，對於持有張數較多的人來說，可以省下不少補充保費。

買月配息 ETF 需要注意什麼？

1.配息可能來自於本金

投信公司為了維持高配息率，可能會從本金裡面配出股利，讓股票的本金越來越低，當一檔 ETF 淨值長期向下，就會發生「賺了配息、賠了本金」的窘境。

2.匯費隱藏成本

如果是持有張數比較少的投資人，每次股息發放時的匯款手續費，都會吃掉你一部分的股息，這也是必須要注意到的隱藏成本，但對於持有張數較多的投資人，影響就相對較小。

月配息高股息 ETF 推薦

00929 復華台灣科技優息

簡介：00929 是台股第一檔月配息的股票型 ETF，成分股百分百以科技類股為主，篩選主要是以 2 高 3 低為原則：「高」ROE、「高」現金股利、「低」波動度、「低」本益比、「低」股息變異性，最後選出 40 檔作為成分股組成。 掛牌時間：2023 年 6 月 首次除息月份：2023 年 7 月 每單位配息（元）：0.13（​​2024M2） 收益平準金：有 追蹤指數：特選臺灣科技優息指數 資產規模：1619.71 億（截至 2024 年 3 月 21 日） 前五大持股：聯發科（2454）、大聯大（3702）、群光（2385）、聯詠（3034）、力成（6239）

00940 元大臺灣價值高息

簡介：00940 是台灣首檔結合巴菲特價值投資的高股息 ETF，從台灣上市上櫃市值前 300 大股票中，綜合考量自由現金流量、收益率、股利率及本益比擇優選取 50 檔股票作為成分股組成。 掛牌時間：2024 年 4 月 首次除息月份：2024 年 7 月 每單位配息（元）：尚未配息 收益平準金：有 追蹤指數：臺灣價值高息指數 資產規模：募集總規模 1752 億，創下台股 ETF 募集規模紀錄 前五大持股：長榮（2603）、聯電（2303）、中美晶（5483）、神基（3005）、漢唐（2404）

（資料來源：元大投信官網）

有別於其他 ETF 大多是月中領息，00940 則是推出「月初領息」，因此投資人可以利用與其他配息 ETF的時間差，例如納入 00929、00939 等 ETF，就能達到雙週領息的效果。

00939 統一台灣高息動能

簡介：00939 主打兼顧「高股息」及「高效率」，以臺灣上市上櫃股票為母體，從發行市值及自由流通市值前 250 大股票中，經流動性檢驗、股利發放率、營業利益率等指標篩選，依配息率擇優選取 40 檔作為成分股組成。 掛牌時間：2024 年 3 月 首次除息月份：2024 年 8 月 每單位配息（元）：尚未配息 收益平準金：有 追蹤指數：特選臺灣高息動能指數 資產規模：557.41 億（截至 2024 年 3 月 21 日） 前五大持股：群光（2385）、聯發科（2454）、大聯大（3702）、長榮（2603）、力成（6239）

資料來源：統一投信官網

有別於其他 ETF 大多是月中領息，00939 則是推出「月底領息」，因此投資人可以利用與其他配息 ETF的時間差，例如納入 00929、00934 等 ETF，就能達到雙週領息的效果。

00934 中信成長高股息

簡介：00934 主打「高股息」、「高成長」，會依照「因子綜合分數」排序後，將「歷史填息表現」較佳的 50% 優先選入，如果不足再由剩餘的股票補足 50 檔成分股。 掛牌時間：2023 年 11 月 首次除息月份：2024 年 7 月 每單位配息（元）：尚未配息 收益平準金：暫無 追蹤指數：臺灣優選成長高股息指數 資產規模：109.64 億（截至 2024 年 3 月 21 日） 前五大持股：聯發科（2454）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）、瑞昱（2379）、聯電（2303）

00936 台新永續高息中小

簡介：00936 是台灣首檔結合「永續、高息和中小型」的 ETF，原則上採用「完全複製法」追蹤臺灣永續高息中小型指數，表示無論是指數內的成分股還是持股比重，00936 都會一比一的複製下來。 掛牌時間：2023 年 11 月 首次除息月份：2024 年 6 月 每單位配息（元）：尚未配息 收益平準金：暫無 追蹤指數：臺灣永續高息中小型指數 資產規模：36.69 億（截至 2024 年 3 月 21 日） 前五大持股：神基（3005）、瑞儀（6176）、致伸（4915）、中美晶（5483）、長榮航（2618）

月配息債券 ETF 推薦

00772B 中信高評級公司債

簡介：00772B 目前是台灣規模第一大債券 ETF，主要投資 Moody’s 和 S&P 評級至少 A- 或 A3 的美元計價公司債，另外也將面額及債券到期日納入篩選考量。 掛牌時間：2019 年 1 月 追蹤指數：彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數 資產規模：1336.91億（截至 2024 年 3 月 21 日） 每單位配息（元）：0.13（2024M2） 前五大成分標的：百威英博（ABIBB 4.9 02/01/46）、康卡斯特（CMCSA 2.937 11/01/56）、微軟（MSFT 2.525 06/01/50）、亞馬遜（AMZN 4.05 08/22/47）、蘋果 （AAPL 4.65 02/23/46）

00773B 中信優先金融債

簡介：主要投資銀行機構所發行的 10 年期以上美元計價金融債，篩選流通在外面額超過 3 億美元的債券，且信用評級需達 BBB-/Baa3 以上。 掛牌時間：2019 年 1 月 追蹤指數：彭巴10+年優先順位金融債指數 資產規模：874.37億（截至 2024 年 3 月 21 日） 每單位配息（元）：0.14（2024M2） 前五大成分標的：美國銀行（BAC V4.083 03/20/51 MTN）、匯豐控股（HSBC V6.332 03/09/44）、摩根大通（JPM 6.4 05/15/38）、高盛集團（GS 6.25 02/01/41）、​​美國銀行（BAC V2.676 06/19/41 MTN）

00933B 國泰10Y+金融債

簡介：投資於銀行發行的 10 年期以上美元金融債券，篩選投資等級債券（Baa3/BBB-/BBB-），且成分債券的在外流通餘額需達到 3 億美元以上。 掛牌時間：2023 年 10 月 追蹤指數：彭博10年以上美元金融債券指數 資產規模：470.79 億（截至 2024 年 3 月 21 日） 每單位配息（元）：0.07（2024M2） 前五大成分標的：高盛集團（GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01）、富國銀行集團（WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04）、美國銀行（BANK OF AMERICA CORP 4.083-2051/03/20）、美國銀行（BANK OF AMERICA CORP 2.676-2041/06/19）、富國銀行集團（WELLS FARGO & COMPANY 5.606-2044/01/15）

00937B 群益ESG投等債20+

簡介：主要投資在美國市場發行的美元公司債，篩選信用評級（Moody’s 、S&P和 Fitch）介於 BBB- 至 BBB+ 的公司債，且將 ESG 風險分數、到期年限及流通在外發行量納入考量。 掛牌時間：2023 年 12 月 追蹤指數：ICE ESG 20+年BBB級大型美元公司債 資產規模：812 億（截至 2024 年 3 月 21 日） 每單位配息（元）：0.08（2024M2） 前五大成分標的：​​甲骨文公司（ORCL 6.9 11/09/52）、義大利國家電力（ENELIM 7 3/4 10/14/52）、法國電力（EDF 6.9 05/23/53）、杜邦（DD 5.419 11/15/48）、聯邦快遞（FDX 5 1/4 05/15/50）

美股月配息 ETF 推薦

月配息 ETF 總結

善用月配息 ETF 的配息頻率，就能每月替自己創造穩定的現金流，除了可以善用 00939、00940 在宣傳時打出的「雙週配」策略，市場上更有人發現這兩檔剛好分別在月初和月底領息，若能再搭配一檔月中領息的 ETF，還能實現「週週配」的效果！

但要切記，每個禮拜領息乍聽之下很不錯，但如果每次領息都花掉的話，就無法享有複利的好處了，此外，有許多檔月配息 ETF 首次除息都在今年 6～8 月，未來能否穩定配息也都還是個未知數，這也是投資人在買進之前需要審慎思考以及評估的重點。

原文出處：00940、00929、00939⋯月配息ETF有哪些？買月配息ETF有何好處？台股、美股高股息月配ETF推薦

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