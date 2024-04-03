00919掛牌至今年2月底淨值報酬已達72％多！ 專家「績效嚇人」：提醒股市都是一體兩面

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

雖然我喜歡自己選個股來自組ETF，但是身旁不論是朋友或是同事仍有很多剛要開戶、剛開戶不久或是很久以前開過戶，但已經忘記帳碼密碼的初學者。他們近期常問的問題是：「選個股太難了，那我可以選幾個ETF來自組ETF嗎？」其實我認為這做法也完全沒問題，也有很多人已經這麼做，而且配置的很不錯，對於初學者而言，這樣進入的門檻也會比選股降低許多。

同事又問那我可以選「00XX+00XX+00XXX+00XXX」嗎？我覺得只要不是反向的，都不是啥問題，有些人會認為槓桿型的（正2）也不OK，但有些人可以承受較大波動覺得可以少量配置，這就看每個人的風險承受度了。而配置中最常被問的是00919（群益台灣精選高息），問到我都想做功課了解一下，剛好接獲群益投信合作的邀約，可以說是一舉兩得。高股息的產品越來越多，這兩年的績效也都表現的不錯，個人覺得在自己的投資組合裡配置一些也不失是種好方法。

買任何ETF之前，需要做點功課，至少了解該檔ETF的選股邏輯，00919的選股池是：

(1)上市櫃公司市值的前300大，然後再從中選出30檔符合高股息標準的成分股 (2)這些成分股中，日平均交易金額須高於8000萬台幣 (3)近四季的ROE>0、然後依據股利率或預估股利率大小排序

其中ROE也是我選股的指標之一，也是多數價值股資者或是存股族愛用的指標，ROE可以反應出公司賺錢的效率，而賺錢的效率就會反應在股價與配息的金額。

每年5月跟12月會進行持股的更換，多數的公司會在每年的3~4月開董事會，決定配息數字，因為換股時間卡得剛好，這時候換股時就可以從選股池中，精準鎖定配息最好的前30檔，用當年實際的股利率挑選，就可以讓投組股利率維持在高檔，而12月那一次換股，除了參考一整年的股利率外，還會考量當年度前三季EPS成長率佳的個股，概念有點像是，挑選今年配息好而且有持續成長的標的，因為這樣的股票隔年也高機率會配得不錯。

以目前00919的成份股來看，有15檔跟我的自組ETF相同，重複率其實滿高的，這也是為什麼我覺得對於新手或是對研究個股沒興趣的人來說，直接買ETF（懶人包），也滿不錯的。

00919為季配息（3、6、9、12月），從2023年6月開始第一次配息，目前已經配息四次了，回顧歷史配息共4次（0.54+0.54+0.55+0.66=2.29），剛好一年，上一次除息日為3/18（一），配息金額為0.66元，以最後買進日3/15（五）的收盤價25.83計算，單季的殖利率約為2.6%，以殖利率的角度來看，確實有不錯的表現。後續6-8月又是台股除權息旺季，值得期待。

對於高股息產品來說，殖利率是一個重點沒錯，但報酬率其實也是投資人該關心的事，00919是在2022年10月20日以15元掛牌上市，到2024年的2月29止，淨值的報酬已達72.85%。近一季、半年與一年的淨值報酬分別是13.79%、22.63%與40.53%（資料來源：Morningstar、群益投信。數據資料：截至2024/2/29止），績效也是滿驚人的。

進一步看它的持股行業，目前半導體產業比例約在52.33%（截至2024/2/29止），其中包含了半導體產業的上游IC設計、中游晶圓製造與下游封裝測試。但還是要提醒一下，股市裡都是一體兩面的，在2022年初，半導體產業遇到修正時，跌幅我自己也是滿有感的，不過我當時的做法不是賣掉手上的持股，反而是慢慢加碼，持有ETF也是一樣，長期持有的過程中一定會遇到修正，但對我而言，那都是增加股數的好機會。

00919目前的持股半導體業相對高，這是買之前就需要知道的，我本身持股也是半導體產業比例高，而且全部都是多單沒有空單部位，不過我會做好股市隨時會修正的心裡準備，我不是烏鴉嘴，而是風險要放在獲利之前，但只要抱著長期持有領息的心態，透過時間的拉長，是可以降低不少風險的。以上分享給近期來尋問的朋友們。

警語還是要來一下，文章內容僅供參考，無買賣建議。投資人需自行承擔風險，本文不負擔盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來 配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。

◎本文內容已獲 打造屬於自己的 ETF 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。