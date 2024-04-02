00940破發但很多投資人都「逢低加碼」！ 女子：00919和00939事後看皆無吃到豆腐

整天新聞都圍繞在元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌表現，跟大多數高股息ETF一樣，2號都是呈現下跌趨勢，不過女子還是一樣提醒大家，選擇自己合適的商品，像之前提過爸爸媽媽都買了00940，對退休的他們來說我倒覺得挺好，不需要天天看盤，就是買了長期持有，逢低可以再加碼。

而從元大投信公佈的公開資料也顯示，很多投資人都「逢低加碼」，從元大投信官網來看，昨天掛牌首日，一共又有39.1億（算法參考註1）的資金流入00940，可以看出投資人並沒有在怕昨天下跌的跡象。而女子也稍微看了一下市場上其他熱門的高股息ETF，像00919也有一些進帳。

從這個角度來看，其實也是有點欣慰市場上還是有不少理性的投資人是從長期持有的角度來看高股息ETF的。

因此女子還是回到「什麼商品適合自己」的角度呼籲一下大家，真的是不要胡亂聽分析師說說，尤其想要炒短線或吃豆腐這些說法，ETF不管是高股息或市值型，本質上就是「分散風險」、「長期持有」，「市值型」的ETF可能比較容易有「短期價差」的空間，但是高股息ETF主要的目的是「長期持有」。

更遑論女子看到社群上很多人當初買了00940後，就「期待」掛牌第一天從10元漲到20元的幻想，台股有漲跌幅限制每日10%，所以就算00940是10元掛牌，漲停10%也不過是11元（而且要所有成分股50檔都漲停），不可能一天到20元。抱持這種想法、不瞭解商品的投資人，真的要三思而行再投資。

註1：算法是「與前日已發行單位差異數*每受益權單位淨資產價值」

00940申購買回清單

00919申購買回清單

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