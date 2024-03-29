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00941溢價將收斂…投資人想買不怕被吃豆腐了！ 她：4月1號新的額度下來

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

想買00941不想被吃豆腐的機會來了

00941太受歡迎，以致最高溢價10％，28日也有近3％溢價。

想買又不想被吃豆腐的朋友，00941新的額度下來囉，4月1號就可以開始申購了。

雪倫擔心大家沒有做功課直接衝進去就買了，提醒雪友這是一檔海外ETF，沒有漲跌幅限制，投資全球上游半導體喔。

雪倫悄悄話：00941溢價太多，以致巿價跟淨值差異較大，追募可以增加巿場籌碼，讓巿價趨近淨值，既然是增加籌碼，所以價格跟巿價一樣哦。

（註）每個人的投資風險屬性不同，投資一定有風險，申購前還是要看一下公開說明書喔。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00941中信上游半導體 ETF 溢價

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