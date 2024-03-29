00940將公布50檔成分股！ 女子始終不認同「抬轎論」：真被抬起機會恐沒渲染來得多

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聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。美聯社
台股示意圖。美聯社

上班前碎碎念系列

今天女子首先跟大家分享剛收盤的美股市場，再來簡單說一下我對今天傍晚將公布的00940成分股。美國市場持續關注即將公布的PCE數據，在數據公佈日接近前，先前美國經濟數據表現亮眼帶動持續創高的美股，昨天投資人轉向持續於平盤之上區間，使美股於第一季平淡收場。四大指數方面：道瓊+0.12%、標普+0.11% 、那斯達克指數-0.12% 、費城半導體指數+0.11%；台積電ADR-0.47%。

債券跟外匯市場方面，美債殖利率小幅走高；美元也小小走強，美元兌日圓較前一日升0.05%

回到台灣市場部分，女子覺得大概會跟美國市場差異不大，維持高點整理的情況，有些投資人心臟比較小顆喜歡當沖的，還是要評估自己的是不是適合這樣的風險比較好。雖然昨天美債殖利率小幅上升，對台股債券ETF影響應該也不會太多（因為上升幅度不高），價格可能僅有小幅下跌。大家交易債券ETF跟00941之前可以好好觀察折溢價，00941的額度今天還不一定可以到市場上，大家可以觀察折溢價來看是不是有收斂到1%內再來考慮。

最後來到今天，媒體以「橫空出世」、「未出生的巨嬰」形容的00940，由於下週一00940會正式掛牌（大家在證券商APP搜尋00940可以直接找到），所以今天晚上等元大網站，除了這幾天大家看到的淨值外，就可以從「申購買回清單」看到完整的50檔成分股

這幾天女子觀察了網路聲量，很多「猜測」成分股的，或者罵「元大沒進場，為什麼我沒被抬轎的」，這些聲音大概都可以在今天晚上公布成分股後獲得解答。女子自己從00939、00940抬轎的說法一直都不認同，網路上太多人臆測成分股然後就購入的，可能對於1752億的資金想像的太龐大，因為00940相對來說是成分股比重很分散的，有50檔成分股，目前公佈的前十大也不過在30%上下。所以剩下70%資金分散到40檔，每一檔簡單平均算大概30億。分十個交易日投入，中間又有內外資買賣，就算名單猜得準，想被抬轎的機會恐怕沒有大家看到各個分析師渲染的來得多。

最後女子還是回到ETF本質來說，從00939爆發開始，女子就提過這種高股息ETF適合的是長期持有、持續投入的人，而不是「賺價差」的投資人。如果是為了賺價差那就是自己對產品誤解太多了，更何況目前大家在罵的，都是「買個股沒被抬到轎的人」而不是00940的投資人。

00939、00940的投資人們，最快大概過了半年後再來看看收穫吧！

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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