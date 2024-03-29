台積電（2330）5年內難有競爭對手能超越！ 專家「預估股價」：能買這些ETF參與

「台積電股價還能漲到哪裡？」

最近對台積電稍微做了一些功課，上週台股收盤終於站上2萬點，權重最高的台積電必然功不可沒，從今年不到600元的價位，漲到了780元，台積電未來還能不能續漲，對台股大盤的影響必然也很大，我們就來簡單看一下台積電的近況與未來前景。

我不是半導體專家，對這產業也沒有深入的了解，僅能從目前看的到的資訊做基本分析。

我們先說矽晶圓這項技術，由於晶片發熱會限制電腦等裝置的效能，所以科學家在嘗試用其他材料來製造晶圓，譬如合成鑽石、超純玻璃、氮化鎵與砷化硼。主要目的都是在解決發熱與導電性等問題，甚至是以矽光子來取代電路中的銅線，大大加速資訊傳輸。

據目前可以看到的研究資料顯示，以上這些技術在未來10年內都難以達到成熟地步，足以取代目前以矽為主要晶圓材料的開發技術，所以應該尚不須擔心目前的半導體技術有被完全顛覆的可能性，譬如智慧型手機淘汰傳統按鍵式手機。

第二是台積電的晶圓生產能力，不管是技術或是產能都還是晶圓代工的龍頭地位，雖然三星與英特爾都屢屢宣稱已開發或可生產更低奈米的晶片，但其品質與良率都還難以與台積電抗衡，能大大搶走台積電的晶片訂單。

台積電比其他晶圓代工公司強的不只是晶圓技術，更包含其在台灣有完整的上下游供應鏈，彼此能互相配合需求，這也是其他國家想要複製，或是要台積電前往設廠時，所碰到的最大困難，此模式相當難以複製。

所以，可以大膽預估，台積電的競爭優勢在未來5年內，應該都很難看到競爭對手得以超越。這也表示，它的毛利率應得以維持在一定程度的水準，而其營收能否成長就要看未來產業的應用是否能繼續擴大。

過去疫情期間，車用晶片的需求站台積電的營收比例越來越高，而目前大多車用晶片的技術只需要12～28奈米，算是非常成熟的製程，只有少數高階車用晶片會用到5與7奈米製程的晶片。

另一項從去年快速增加需求的是AI晶片，拜輝達的AI處理器需求所賜，3奈米製程的晶圓需求量大增，而且會持續到2026年，黃仁勳在GTC的演講，更讓人們看到近期AI可能的發展地步，台積電也將與輝達合作，將 GPU 加速運算整合到台積電工作流程中，以大幅提升效能、提高生產率、縮短週期時間以及降低功耗需求。

基於以上基礎分析，對於台積電未來2、3年的業績頗能令人期待，台積電的法說會也說，2024年的業績預期會比去年成長21%～26%，以去年EPS32.34元來計算，今年的EPS可期待看到40元。大摩對台積電在2024年的EPS預估為38.26元，在2025年的EPS預估為47.08元。

若未來幾年的產能增加，需求也如預期的增加，台積電營收可能可以繼續保持亮眼的成績，若沒有特別大筆的資本支出，能維持其毛利率不降低的情況下，未來2年可以期待每年20%的營收成長，2026年的EPS上看57元。

對於產業發展成熟的公司來說，一般會給的合理本益比是15倍左右，成長型企業一般會給到20～25倍本益比。

若以台積電今年40元的EPS，每年成長20%的預估來推算，20倍本益比可以預期的股價會是800元、960元與1,140元。用25倍本益比計算的話，預期股價是1,000元、1,200元與1,425元。目前的台積電本益比是23倍左右，以上數字可供參考。 但我覺得這些預估可能過於樂觀，我們把數字都打個折做保守一點的估計，假設2024年的EPS只會到38元，之後每年的成長是15%，未來EPS會是43.7元與40.255元，那2026年20倍的本益比，股價預期是1,005元，25倍本益比預期股價是1,256元。 若以台積電股價800元當基準來計算，2年的時間股價漲到1,005元，獲利空間是25.6%（未含股息），1,256元的獲利空間是57%，或是介於這兩者之間，譬如23倍本益比的股價與獲利空間分別是1,156元與44.5%，這樣的預期獲利報酬是否值得，請自行評估。

以上利用EPS與本益比的計算是很簡單的方法，當然未來兩年的變數還是很多，台積電的業績是否能如預期的成長，誰都沒有把握，未來2年若碰到任何因素導致全球股市大跌，台積電的股價勢必也無法如推算的那般順利，但經過基本解析，台積電未來2年的前景還是很值得期待的。

我常強調投資要做好資產配置，再怎麼看好的產業或資產，也不要百分之百的單壓，一定要把手上的資產做適度的分散投資。這裡也不例外，我們再怎麼看好台積電，也非常不建議把手上的資金全都用來買台積電，以為以上的股價推估計算是穩賺的。

如果是買個股的人，手上的資金還是需要做適度分散，投資其他公司或其他產業，若是習慣買ETF的人，我最建議的投資方式是直接持有大盤市值型ETF，譬如0050、006208或00692。

持有0050或006208就等於將超過一半的股票資產投入了台積電，00692也有超過4成是投資台積電，另外一半的股票資產可藉由市值型ETF投資在其他公司跟產業，即使台積電未來表現不如以上所預期，我們還有一半的資金投資在其他的機會。

如果你對投資半導體產業很有興趣，不但想投資台積電，還想投資台灣生產半導體的上下游企業，也有相對應的ETF可以選擇，譬如富邦台灣半導體（00892），其台積電權重占28%，聯電、日月光、瑞昱、聯詠與聯發科也各占5%～6%，其成交量與市值規模也都比較沒麼問題，內扣費用約0.6%。

但若真的想投資半導體產業，我會更建議將眼光望向全球，台積電畢竟是生產行業，它的業績也是由下單給他的客戶帶來的，這些很多也是半導體相關產業，譬如前面提過的輝達，還有近幾年股價漲翻了的超微（AMD），拜台積電所賜，艾司摩爾的業績也是成長驚人，近5年的股價漲了近5倍。

想投資全球半導體產業，我推薦比較有歷史的iShares Semiconductor ETF （SOXX），上市已超過20年，近5年的股價成長超過3倍，與台積電相比不遑相讓，較知名的持股公司有台積電 3.7%、輝達 10.6%、超微 10%、高通 6.2%與艾斯摩爾 3.9%。

台灣也有一檔很相似的ETF可以投資，叫國泰費城半導體（00830），這檔ETF跟SOXX一樣都是追蹤費城半導體指數，管理費用為0.62%（2023年），比SOXX的0.35%略高，如果不想用複委託買SOXX，也不想直接面對美元匯率變化，可考慮直接投資00830，相對簡單一些。

基於資產配置的原則，以台股為主的投資人，我會比較建議以台股市值型的ETF為主要持股標的，譬如006208或0050，資金比例占80%，另以00830為衛星投資，資金比例不超過20%，僅用以加強投資半導體產業的比例。

以上所說的資金比例都是指股票資產，債券或其他資產不在此討論範圍，如果你用的是股債資產80：20的方式，006208的比例就是股票資產80%裡面的80%，占總資產64%，股市投資產業要分散，資產也要分散，以終身投資精神而言，切勿豪賭。

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