00878買了7萬⋯他想全賣改投006208！網勸「都留下」原因曝

ETF主要分為高股息及市值型，兩者投資目的不盡相同。有網友每月持續買進000878，目前庫存總市值已達7萬餘元，他考慮將00878賣出改買006208，以利長期投資。不過其他人卻建議他，可以兩者都持有，保留現有的00878股份，接下來改買006208。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他從前年開始每月投資3000元買進00878，但他近期認為，長期投資應該買006208，而非高股息ETF，他好奇「我有需要把00878都賣掉全部改投006208嗎？還是就讓原本的繼續放著，開始改買006208呢？」

該網友補充，目前投資的資產共7萬4048元，報酬率已達31.33%，總報酬1萬7633元，他不缺現金流，只是想要存股而已。

其他人則留言「都持有不好嗎？本來就有景氣循環，當高股息飛天妳會好險有存，當大盤飛天妳也會覺得好險有買，這是資產配置沒什麼一定要挑一個」、「878不一定要賣掉啊，等之後有需要錢再賣，直接改定期定額006208」、「我認為原本的放著就好，我是市值型2、高股息1這個比例定期定額，長期下來也都有不錯的損益」。

還有人留言「如果已打定直接採用市值型ETF來長期累積資產及財富，會建議集中，等累積出50萬以上，甚至百萬、300萬以上時，妳將會看到不一樣的景緻，及從中延伸出可能的投資策略」、「不缺錢878就留著，之後開始存6208就好」、「買都買了，就放著，領的股息拿去買6208。反正我退休時終究還是會換一點點高股息的」。