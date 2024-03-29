ETF要怎麼選？ 盤點十大投資心法不踩雷

ETF吸金力有多狂？

根據臺灣證券交易所資料顯示，現在ETF熱門程度，相當於全台每4個人，就有1個人投資ETF。金管會最新資料統計也顯示，截至2024年1月底，臺灣ETF市場已突破4.17兆元，佔整體境內基金規模的57.61%，與2023年1月相比，增加1.54兆元，增長幅度達62.48%，在超過200檔ETF中，到底該如何篩選？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出「十大ETF投資心法」的網路聲量，一起來看看吧！

image source：Shutterstock

No.1 股息

台灣人有多愛高股息ETF？根據臺灣證券交易所數據顯示，截至2024年3月19日，ETF資產規模十大排行榜，就有七檔是高股息，高股息超夯。為何投資人熱愛買高股息ETF呢？網友認為「高股息就是顯學」、「老實說能穩定領股息真的蠻開心」、「股息ETF精髓是領到股息再投入，反正一直滾就躺著領」。



前外資證劵副總、小朋友學投資創辦人不魯指出，「高配息就是好」是大家常有的迷思，他進一步解釋，若配息後未順利填息，等於將自己的錢配給自己的概念，舉例來說，假設除息前每股價格為50元，配發3元現金股利，除息後價格調整為47元，股價需漲回50元才代表填息完畢，投資人才算真正獲利，否則只是左手換右手，市場在全民投資運動時，還是要有居高思危的意識。

image source: Freepik

No.2 漲幅力度

﻿當以ETF的漲幅力度作為選擇標準時，其實是想尋找那些表現優異、具有強勁增長潛力的投資標的，特別適合追求高回報並願意承擔相應風險的投資者。評估一個ETF的漲幅涉及該檔過去的表現，更重要的是要分析背後的動能因素。

以富邦臺灣中小（00733）為例，2023年漲幅高達63.8%，榮登績效榜首，連續第五年蟬聯績效王，00733展現了中小型優質公司的實力，選股上特別挑選更具成長性及爆發力的中小型企業，特別又以電子類股為最大宗，截至2024年2月29日，前三大成分股分別為奇鋐、技嘉、英業達，得益於AI技術持續進步和影響，未來漲幅可期，網友表示「00733飆股ETF」、「低調733這檔就噴射機，小玩過波段真的香」。

image source: Freepik

No.3 規模與流動性

投資ETF逐漸成為一種流行的全民理財趨勢，根據投信投顧公會統計，至2023年12月底，台灣ETF檔數為227檔，市場資產規模為3兆多元，比起2022年2兆多元，一年內規模增加1.5兆元。一般來說，大規模的ETF通常意味著它被廣泛接受且投資基礎穩固；相反的，小規模ETF可能面臨較高的下市風險。



對於流動性，可以用挑選手機的情境來比喻，大品牌手機往往更受歡迎，買賣相對容易；反之，流動性不佳的產品可能會讓你在想賣的時候找不到買家，或者賣出價格不如預期，有時甚至可能被少數人操縱價格，網友分享「流動性不足只能折價，甚至有行無市」、「流動性好不好只對當下想賣的人有影響，對想長期持有者沒差」。

image source: Freepik

No.4 投資種類

ETF投資類型極為豐富，像是追蹤市值的股票型，以黃金、原油、農產品等特定產品設計的商品型，也有單一貨幣、債券甚至加密貨幣類型，投資者均能輕鬆找到符合自身需求的ETF，依據自己的喜好進行組合配置。這兩年美債話題持續延燒，股民們都引頸期盼美國何時降息，希望搶搭這班列車，這波風潮也帶動債券ETF的熱度，網友表示「現在美債ETF真的是十年才有一次的購入機遇」、「美債ETF可以零股買慢慢攤平，直債能嗎」。



不過這類以「特定」領域為主的ETF，就像把雞蛋放在同一個籃子裡，有時也伴隨較大的波動，提醒大家仍要評估自身狀況，分散投資，降低風險。

image source: Freepik

No.5 殖利率

所謂殖利率是用來衡量一檔股票的股票股利回報率，為現金股利除以股價，通常會以百分比顯示，市場上有一派投資客認為只要殖利率越高就下手進場，對此存股達人大俠武林解釋，殖利率並不一定越高越好，一昧追求高殖利率會有盲點存在。例如成分股調整是按照特定時間進行，無法迅速剔除表現不佳的個股，導致ETF的整體市值受影響，進而影響到投資者的收益。

網友認為「你單純看殖利率很猛，但如果沒高點走人就單純賺了股息賠價差啊」、「買在哪才重要，買點決定了殖利率高低」、「沒什麼看殖利率啊，雖然也會找比較高，但股價上去都是漲的啊」。

image source: Freepik

No.6 成分股

在挑選任何產品之前，首先要明白自己的需求，選擇最適合自己的功能，這個原則同樣適用於投資ETF，理解ETF的成分股，就是了解這檔產品能否滿足你的財務目標和風險承受能力，不魯指出，雖然投資ETF相比之下不需要花時間研究，但投資前還是可以先了解一下自己選擇投入積蓄的ETF，到底主要包含了哪些成分股，才不會單純的因為價格低，配息次數多，就把自己辛苦賺的錢拿去買了可能與自己預期不符合的金融商品！



有網友會參考ETF的成分股，自己精選成更適合自己的ETF，「可以從ETF中挑選，重組成自己的ETF」、「這樣比較累，但是就可以避開自己不喜歡的標的」；也有網友認為「直接買ETF不就好了，別妄想自己操作更厲害」。

image source: Freepik

No.7 投資市場區域

海外ETF不僅開啟了全球投資的大門，使投資者能夠輕鬆接觸到美國股市這類成熟市場，同時提供了進入擁有高成長潛力的新興市場途徑。



通過購買海外ETF，不僅能有效降低因特定市場或經濟波動帶來的風險，還能夠一次性擁有多檔熱門且規模大的個股，當美股市場不斷飆漲的時候，就能以美股ETF參與其中，例如富邦NASDAQ（00662）的成分股，前五大成分股即涵蓋了微軟、蘋果、輝達、亞馬遜、Meta這些美國龍頭企業，網友分享「會買這檔是因為看好美股這些大公司的未來性吧」、「如果買美股吃股息是要怎買呢？對台灣股票不放心」、「美股ETF就是要玩大盤指數」。

image source: Freepik

No.8 股價

有些股民在挑選ETF時，會考慮到該檔ETF價格過高，而轉往購買成分類似的其他檔ETF。

近期夯到不行的00940，該檔股價也成為討論焦點，一張10元的親民價格，讓許多新手認為能無痛入手，搶搭這波熱潮，初步估計募集金額突破1,700億元，相當嚇人，網友表示「10元很便宜啊」、「買股票不就是要搶便宜嗎？」「就是便宜，看好未來會變二十幾塊開心配」。

對於00940的亂象，不魯表示，相當多人購買金融商品前並未充分了解產品的特性，只因為覺得價格便宜，再加上月月配息就急著入手，不魯強調ETF在募資完成後才會購買成分股，當今多檔漲幅在2024年第一季已被市場及其他檔ETF抬轎，上漲2至4成，投資人當心事後才發覺商品不符合自己原本期待。

image source: Freepik

No.9 選股邏輯、追蹤指數

挑選ETF常會聽到大家談論該股的選股邏輯，簡單來說就是指這檔ETF的篩選機制，需要符合眾多條件才能入選，就像參加一場考試，分數合格才能留下，否則淘汰換人。像是國泰永續高股息（00878）及富邦公司治理（00692），分別以ESG評分與公司治理評鑑結果為重要篩選因子。



以追蹤指數來說，分為完全複製法、最佳化複製法，以及合成複製法三種，前兩者如字面上的意思，完全或近乎完全的方式複製追蹤指數，其中又以完全複製法最為常見，以0050來說就是採用完全複製法追蹤台灣50指數，「台灣50好歹都入選當時的資優生」、「其實台灣ESG沒差，挑來挑去績效一定無限趨近大盤」。

image source: Freepik

No.10 報酬率

投資ETF不少人會追隨高報酬率，認為報酬率越高就越好，賺的也越多，這樣的想法真的是對的嗎？對此大俠武林指出，這樣的想法不完全正確，所謂的報酬率不能單看數字而已，必須先釐清報酬率的計算區間，是指近幾個月還是近幾年的區間報酬，以及報酬率計算出來後要跟誰比較？



大俠建議，挑選時起碼要挑成立 5 年以上，並且有歷經過美中貿易戰爭、疫情恐慌、升息降息循環，同期（含息）報酬還能勝過同期大盤的ETF，網友表示「報酬率至少要高於定存吧」、「每年靠股票獲利年化報酬5%甚至10%以上打敗大盤，實務上是可行的。」

image source: Freepik

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年03月12日至2024年03月10日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『投資ETF心法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。