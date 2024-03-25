00941「大幅溢價」勿再追高！ 女子示警：這檔海外ETF一度溢價到20%
00941大幅溢價：勿再追高
雖然中信投信已經在掛牌第一天就在官網揭露00941溢價超過3%，不過投資人看起來是不畏風險，截至女子寫這篇稿子的時候，溢價已經超過9%。
為什麼會發生溢價？
因為投資國外的ETF 有「額度限制」（央行要控制台灣的錢外流），所以每次投信公司都要跟主管機關、中央銀行申請額度，但是中信投信現在額度還沒有下來，所以也沒有能力控制溢價。
00941募集規模是175億，當時還有25億的投資人可以直接從中信投信申購（用「淨值」買，一組是500張），接下來00941拿到額度後，也一樣會在初級市場（跟投信公司買）先開放申購，買到的人就可以在黑板上賣出。
假設到時候溢價10%，等於在初級市場買的人，拿到黑板賣掉「立刻套利10%」，那麼女子就問：現在進場搶購的人不是韭菜，誰才是韭菜？
當然00941也不是第一這樣子的ETF。
看到今天的狀況，讓女子想到當年的富邦越南（00885）一度溢價到20%。但是越南的資本市場就是這樣小，一下子湧入太多的資金也沒有辦法帶動股市成長（背後當然有其他故事了），好巧不巧的是，帶動台灣投資人投資越南的投信公司，在富邦越南（00885）之前，就是中信投信的共同基金「中國信託越南機會基金」，這檔基金倒是有讓投資人在一開始賺到一點錢，但是隨著後來越南股市下行，應該不少投資人都被套牢了。
雖然00941投資的標的沒有完全聚焦在越南，風險會稍微小一點，女子也看好他未來的成長性。但是有2點女子要提醒大家：
1.現在絕對不要再去追溢價
2.比00941績效表現好的產品還有不少，女子之前也分享過，歡迎大家參考。
◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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