快訊

超高膽固醇與動脈硬化無關？教授告訴你生酮飲食問題出在哪

機艙內最髒地方就在你前方！空姐揭「超噁內幕」勸千萬別碰

00941「大幅溢價」勿再追高！ 女子示警：這檔海外ETF一度溢價到20%

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

00941大幅溢價：勿再追高

雖然中信投信已經在掛牌第一天就在官網揭露00941溢價超過3%，不過投資人看起來是不畏風險，截至女子寫這篇稿子的時候，溢價已經超過9%。

為什麼會發生溢價？

因為投資國外的ETF 有「額度限制」（央行要控制台灣的錢外流），所以每次投信公司都要跟主管機關、中央銀行申請額度，但是中信投信現在額度還沒有下來，所以也沒有能力控制溢價。

00941募集規模是175億，當時還有25億的投資人可以直接從中信投信申購（用「淨值」買，一組是500張），接下來00941拿到額度後，也一樣會在初級市場（跟投信公司買）先開放申購，買到的人就可以在黑板上賣出。

假設到時候溢價10%，等於在初級市場買的人，拿到黑板賣掉「立刻套利10%」，那麼女子就問：現在進場搶購的人不是韭菜，誰才是韭菜？

當然00941也不是第一這樣子的ETF。

看到今天的狀況，讓女子想到當年的富邦越南（00885）一度溢價到20%。但是越南的資本市場就是這樣小，一下子湧入太多的資金也沒有辦法帶動股市成長（背後當然有其他故事了），好巧不巧的是，帶動台灣投資人投資越南的投信公司，在富邦越南（00885）之前，就是中信投信的共同基金「中國信託越南機會基金」，這檔基金倒是有讓投資人在一開始賺到一點錢，但是隨著後來越南股市下行，應該不少投資人都被套牢了

雖然00941投資的標的沒有完全聚焦在越南，風險會稍微小一點，女子也看好他未來的成長性。但是有2點女子要提醒大家：

1.現在絕對不要再去追溢價

2.比00941績效表現好的產品還有不少，女子之前也分享過，歡迎大家參考。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00885富邦越南 00941中信上游半導體 ETF 溢價

延伸閱讀

00939、00940投資人是韭菜「投信買外資賣」？ 女子：回頭看其實00878上市也破發

非必要不買車…除非營業用途！ 雪倫：一年至少噴10萬以上

00944是「隱形奇兵」給出高評價的三原因曝光！ 專家：高息強勢股卻低波動還重疊度低

「破發」00878成立時也有過現在看還在意嗎？ 女子：00939投資人不需要急於一時

相關新聞

00878「那麼貴」還能買嗎？存股哥：從17被問到如今22元了…我覺得很便宜！

00878那麽貴還能買嗎？這個問題我從17塊被問到22塊了還是常常被問...

ETF亂象再+1 ！00941「大幅溢價」逼近10% 你敢追？

ETF亂象頻出，中信上游半導體（00941）25日大幅溢價，早盤溢價幅度一度大於11%，盤中溢價幅度都在8%以上，意味現...

00940熱鬧結束募集00944立馬接棒！ 專家：台股將出現螺旋式上漲

這些投資人並非直接踏入股市，而是透過大買ETF間接入市，投信再拿這些龐大的資金買成分股，這些成分股被推高後，又會吸引更多投資人或法人進場，使台股出現螺旋式上升。

00941「大幅溢價」勿再追高！ 女子示警：這檔海外ETF一度溢價到20%

雖然中信投信已經在掛牌第一天就在官網揭露00941溢價超過3%，不過投資人看起來是不畏風險，截至女子寫這篇稿子的時候，溢價已經超過9%。

「破發」00878成立時也有過現在看還在意嗎？ 女子：00939投資人不需要急於一時

「破發」是指「市價低於發行價格」，以這次00939來說，發行價格是15元，如果「市價」低於15元，那就是大家從媒體看到的「破發」...

半導體+高股息+複製00919策略=00927！ 存股哥：優點是沒有獨大台積電（2330）

00919的強勢表現大家有目共睹，群益投信就把相同的策略複製到00927上，5月精準半導體高股息個股，12月挑股息、成長性具有潛力的個股，除了要高息也要有成長性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。