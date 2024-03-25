00878「那麼貴」還能買嗎？存股哥：從17被問到如今22元了…我覺得很便宜！

00878那麽貴還能買嗎？這個問題我從17塊被問到22塊了還是常常被問，今天也有個私訊跟我說「那麼貴了你還買喔」？我回他說「我覺得很便宜呀」XD

今天想聊「貴」與「不貴」亦或「便宜」的定義到底在哪裡？你覺得貴我覺得便宜？他覺得普普通通，那這個價格到底貴不貴？

如果以殖利率來看的話，00878在2022年時一季大概是配1.55%-1.65%左右，當時股價大概是15-19區間。近一季配息0.4元除息交易日前收盤價22.41，現價殖利率提升到1.78%。

假設同樣用100萬去買，你用15-19塊買進領到的股息反而還比用22.41塊買進還少，那15-19塊有比22.41還便宜嗎？如果用通俗點CP值來看，那15-19塊的CP值反而還比22.41低，那到底22.41是貴還是便宜？

當然我無法去預估未來，單就過去的走勢來看，股價就是越漲越高，我持有這麼優質的資產，高興都來不及了，恨不得有更多的錢去收購，怎麼還會去擔心價格上升的問題？價格變貴我的資產增值，應該是要開心才是，怎麼反而會變成一種煩惱呢？

有個故事我講過很多次，當年18塊的第一金可是人人出貨的「昂貴價」，我打死不賣持續用「昂貴價」買進，結果現在回頭來看，18塊的第一金根本就是便宜價中的便宜價。

所以00878那麽「貴」到底還能不能買？很簡單，你覺得貴那就不要買，你覺得便宜那就繼續買，反正「市場先生」每天都會給你一個價，你就等到自己認為滿意的價格再買即可。

至於我，當然是繼續買、不斷買，不惜一切代價都要買，這麼優質的資產我當然是要持續買進嘍。

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