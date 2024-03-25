「破發」00878成立時也有過現在看還在意嗎？ 女子：00939投資人不需要急於一時

從3/20（三）掛牌以來，三個交易日媒體最熱門追蹤的話題，不外乎就是00939「破發」。因為很多投資小白非常擔心，所以女子決定來寫一篇自己多年投資理財的心得跟大家分享，特別是這半年才開立「證券帳戶」的投資新手。

一般來說的「破發」是指「市價低於發行價格」，以這次00939來說，發行價格是15元，如果「市價」低於15元，那就是大家從媒體看到的「破發」；不過因為ETF仍然有小幅的折溢價，也就是實際上「市價」跟「淨值」不相同的差異。這次00939被用更嚴格的方式檢視，不僅「市價」連「淨值」低於發行價格，都被檢視為「破發」。

破發會怎麼樣嗎？說真的，不會怎樣。因為這類「高股息」ETF的投資概念，就是「分散風險」、「長期持有」，從3/20也不過3個發行日。女子覺得並不需要特別「現在」就來放大破發的議題，或許半年、一年後再來檢視會更有意義。

還記得00878成立時也破發嗎？現在回頭看在意嗎？

00878成立時也有類似情況，發行價格15元，「市價」一度跌倒14.24元，不過成立到現在有超過百萬投資人還抱著，如果當初的投資人看到「破發」就賣光光，那中間的配息或者價差，都二手空空了，現在看到的報酬率49.77%還是「不含息報酬」，再加上領息的話，報酬又更高。

一定會有人問「可是00878掛牌的時候，台股股價跟現在不同」面對這個問題，確實「發行時台股點位」有所差異，不過ETF重要的事情是「選股邏輯」，ETF每年有自己的換股機制跟持股權重調整，如果這檔商品設計的不錯，那麼長線來看，發行點位並不會影響太大，這點大家可以拿比較沒有被關注的00900參考，00900已經被不少投資人遺忘，不過他從「破發」長期走到現在不僅市價已經賺回，長期持有的人還有配息。

00900其實跟00919很相似，最大差異大概就是在「發行時的台股點位」，00919可以快速成長，是剛好搭上台股這次波段成長，而00900則剛好相反。但是如果接下來面對到下一個回檔，00919股價不會下跌嗎？認為不會的投資人，可以再瞭解一下ETF的概念，是透過指數選股邏輯「購買一籃子股票」，因此成分股如果都下跌，當然這檔ETF也會下跌。無論高股息或市值型的ETF都是同樣道理。

現在持有00939或擔心4/1掛牌00940的投資人該怎麼辦？

現在00939被放大檢視，接下來00940想必也會是被「更放大」來看的ETF。但是從女子整篇文章的分享看下來，這些高股息ETF重點都是需要長期持有來看日後表現的，不需要急於一時。

很多人說「等著被抬轎」或者批評「買的人是韭菜」，會有這些批評的聲音是可以理解的，因為這些投資人抱持的是「炒短線」的心態，先不說短線是不是真的能獲利，但是投資高股息ETF的投資人，為的不外乎就是要：長期持有、逢低增加持有張數、提高每次配息金額。

因此把這二種不同屬性的投資人擺在一起比較，女子覺得並不大合適。

女子小結：投資高股息ETF要看長期的表現，短期幾天的「破發」並不用特別在意，00878也曾經發生過破發，甚至配息配很低的情況。瞭解自己的投資性格（投資這檔ETF的目的要的是什麼），是更重要的。如果你要「賺價差」那麼市值型的ETF可能會更適合你；而如果你是要「長期持有領息」那就抱著，等看半年、一年後的績效吧！

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