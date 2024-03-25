00941漲勢兇股價最高到17.28元…溢價幅度飆破11%！ 開盤就站上16塊

中信上游半導體（00941）今（25）日漲勢驚人，一開盤價便站上16元，盤中最高來到17.28，溢價一度更是破了11％。

00941是屬於投資海外股票的ETF，募集是有設定上限的195億，但該檔在募集期間也募得約175億，且該檔ETF是不配息的，與台灣投資人熱愛的高股息完全不同，能有這樣的成績顯示相當熱門。

00941自3月15日掛牌上市；自19日開始計算，截止至上周五（22日），僅4天就漲了將近5.7%。

追蹤 ICE FactSet上游半導體指數的中信上游半導體不僅擁有關鍵技術的設備廠，同時還掌握獨家專利的材料商，前十大持股中就有東京威力科創，其半導體設備市占率達 17%，同時也是台積電（2330）的軍火庫；另在材料商部分，前十大中還有全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學，在半導體材料市占率達30%。

中信投信表示，有別於高股息ETF新選擇，中國信託投信推出中信上游半導體是一檔追求資本利得的ETF，並無配息，有機會更快累積財富複利，其投資組合專攻掌握半導體關鍵技術的設備製造及材料製造兩大產業。