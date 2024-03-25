00939、00940投資人是韭菜「投信買外資賣」？ 女子：回頭看其實00878上市也破發

上班前碎碎念系列

上週五美股收盤漲跌不一。道瓊-0.77%、標普-0.14%、納斯達克指數+0.16%、費城半導體指數+0.21%；台積電ADR+0.78%。

明顯可以看出，比較強勢的類股仍然是以科技股為主。其中Nvidia +3.12%、Alphabet +2.04%、AMD +0.54%，這波AI趨勢看起來應該還有一段時間可以走。

另外美債則因為降低降息預期後，美債殖利率下跌；美元則持續維持強勁，美元兌日圓仍有近1美元兌151日圓的水準。

土洋對作外資出逃？

上週很多人在討論這個議題，尤其緊盯00939成分股或預測00940成份股，再加上美元兌新台幣一點靠近32元關卡。

女子自己的觀點是這樣，外資是不是真的撤離還有待觀察，畢竟上週四央行升息半碼（雖然很少），但「外」匯率並不會是觀察外資流向的唯一方式；股票進出更是了，現在有的外資都變成了假內資，從股票進出那裡是看不出來的。

所以上週很多人在說：外資跟投信在玩你丟我撿的遊戲，笑著00939跟00940的投資人是韭菜。女子覺得沒有那麼簡單可以從外資進出場就下這個判斷。

最後還是回到一句老話：高股息ETF需要看長期的績效。就像00878之前以上是也破發，現在回頭你怎麼看00878破發這件事呢？這點留給大家思考囉。

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