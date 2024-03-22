00919股價變大怒神他好怕！網曝「這數字以下都穩」：求穩改買00713

近期00939、00940正夯，連帶拉抬00919股價，PTT網友持續買進00919，平均股價26.1元，但他表示，這幾天股價像大怒神，讓他很不安穩，他好奇「00919的安全存股價位是多少？」，其他人則直言，不要拿個股的心態來看ETF，投資以後只要安穩抱著就好，也有人說，26元以下都是穩的，建議他若是希望股價安穩可以投資00713。

高股息 ETF 最近熱翻天，觀察目前上市掛牌的18台股高息ETF今年來含息平均績效逾一成，不含息也有9%的漲幅，展現息利雙收的優勢，其中群益台灣精選高息 ETF（00919）更是以20.5%表現最亮眼。

一名網友在PTT發文表示，他在上週三到五都有買進00919，平均成本26.1元，已有參加除權息，但是這幾天股價像大怒神，坐轎在上面不太安穩，會吃不好睡不安穩，他好奇「00919的安全存股價位大概是多少？想安穩領股息，坐大怒神不太舒服」。

其他人則留言「買了就是安穩抱」、「919是一籃子股票，一籃子的穩定是幾塊我怎麼知道」、「你看起來根本沒有很想存嘛，為什麼要騙自己」、「不要拿個股的心態來看ETF」、「放長期的話，隨時買都是安全點，一個月後睡飽數錢」、「追高像大怒神很怕，那建議你賣掉，因為你抱不住」、「你比較適合713」、「我還有買到26.8的呢」。

還有人留言「建議換買中華電」、「919的成份股特性就是這樣，但長期應該還是向上，不想看高低太大就去買低波動，比如00713」、「買了就放著，何必擔心，你有這心力去研究這個，乾脆去玩個股」、「ETF都抱不安穩，我覺得你還是別投資股票了」、「26以下都是穩的」。