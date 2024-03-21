00939學長「坦一波」換00940後輩來救？ 網安慰：能吃豆腐賺配息

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聯合新聞網／ 綜合報導
00939掛牌首日下跌作收。圖／聯合報系資料照
00939掛牌首日下跌作收。圖／聯合報系資料照

00939昨日掛牌上市，終場下跌0.08元，跌幅0.52%。PTT網友狠酸是「零零韮參韮」，擔心「零零韮肆零」等著接棒。其他人則笑稱，「00940應該會讓大家解套的，畢竟1700億不是小數目，939會吃940豆腐，賺點配息錢」。

00939昨（20）日掛牌上市，早盤以15.31元開高，一度拉升至15.39元，但隨著賣壓加重，午盤過後翻黑，最後一盤爆5,480張賣單，再壓低價格，終場收15.03元，下跌0.08元，跌幅0.52%，成交量高達77萬3,212張。

一名網友在PTT發文表示，00939上市第一天終場下跌，他狠酸「救救零零韮參韮，掛牌第一天就收跌， 零零韮肆零會不會等著要接力下一棒？」

其他人則留言「00940瑟瑟發抖」、「不就還是賺了」、「淨值就已經破了，靠溢價能算數嗎」、「940快來救救939」、「不能為了940大哥壓低吃貨嗎，正面一點好嗎」、「還好吧！自己愛追高」、「940自救會趕快加入」、「拉回就是買啦」、「投降輸一半，算破一半， 溢價稱在那就不算全破」。

還有人留言「最多就00韭00那個走法，這裡完全沒問題」、「期待940上市破發，要看大場面啊！看看自救會到底能救什麼東西」、「940大哥救救我」、「939會吃940豆腐，賺點配息錢」、「那誰要救940，大機率破發」、「韭菜一大把還是韭菜，坐等940」、「恐慌起來，明天大媽賣壓」、「940一開就破發，一堆人花錢被騙活該」、「只要大媽們上市後一直買進 940最後還是會贏的吧」。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 ETF PTT 月配息 自救會 韭菜

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