00939學長「坦一波」換00940後輩來救？ 網安慰：能吃豆腐賺配息

高股息ETF 00939、00940引發搶購潮，PTT網友觀察，00940十大成分股中，有七支個股漲幅超過3%，「可見市場中要吃豆腐的力量遠遠超過想壓盤的力量」，因此他打算先「All in跟吃中美晶或神基」，下週三、四、五選一天出場賣出。其他人建議，「現在就只剩長榮、神基、中美晶還下得了手」。

2024-03-21 07:40