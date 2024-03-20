00939的發行投信原來是「高淨值製造機」！ 專家曝隱藏特點：站在所有高股息產品之上

00939重磅來襲：台股首檔高息＋動能雙策略，殖利率UP動能UP

募集期間橫掃市場500億資金，你知道這檔產品有多搶手嗎？去銀行要匯款的時候，行員一看匯款單就跟我說「你也要參加00939募資嗎？匯款戶名寫錯囉」。

我的媽啊，這也太誇張了吧！行員已經熟練到看單子就知道寫錯了，然後他跟我說今天早上都在處理募資的匯款單，我當時就在想，這檔產品會不會創下新紀錄了？

那這檔產品到底有什麼魅力，能讓投資人把壓箱底的資金毫不猶豫的投入呢？

這就不得不先說說，統一投信在市場上被稱為「高淨值製造機」

共同基金領域：統一全天候 海外ETF領域：00757 統一FANG＋

雙雙創下高淨值、高績效的優異成績，而00939更是將壓箱寶動能策略放在產品設計之中，單單是回測績效就高達708％（2007～2023年），將加權指數甩在腦後，而我們不要忘記了這是檔高股息設計的產品，加上動能策略後，不僅給你股息還給你績效，投資人實現夢想的一刻就從買進開始。

他在策略設計上也相當有特色，像是在五月換股就精準的掌握到殖利率密碼，因為台股在五月時公司的股利政策已經確定，換股選進來的就絕對是高股息個股，這就讓你的高殖利率穩穩入袋。

而另外一個特殊的動能策略，則是採用跑得快的好馬兒多給一點，跑得慢的壞馬兒就給少一點，這是什麼意思呢？

個股選進來後，一樣是高殖利率，但背後能觸擊到的題材並不相同，有些成分股會因為市場題材變化，而讓報酬率累積速度比較快，這時候夏普值就登場了（sharp = 報酬/標準差）；二次定期調整，把那些高夏普值的成分股比重調高，讓他可以多吃一點飼料（權重），跑得更快更遠，這樣一來產品的績效也就跟著UpUp啦！

而他在配息機制上也符合投資人的偏好：

「月月配＋平準金＋高指數殖利率」

除此之外還有一個重點，在於配息日期，一般產品都是月中進行配息，但這檔則是在月底進行配息，這樣一來，你要跟哪檔月配息產品組成雙週配都沒問題，根本就是一檔萬金油等級的產品。

另一個隱藏的特點就是00939的指數報酬，從2024上架到指數公司後，老師一直觀察他的數據變化，很驚人啊！就像一匹黑馬一般衝出去，站在所有高股息產品績效的頂點，雖然觀察時還沒正式上市，但報酬指數就是績效的展現，這就讓我很期待他真正上市後能為我們帶來多少驚喜！

所以你看00939就是投信界的高淨值製造機統一投信的全新力作，帶著雙高（殖利率高、回測績效高）黑馬姿態降臨在台股市場，激起的漣漪有多大，光看募集期間破500億的規模，只能說把募資金額的天花板拉至全新高度，你還沒入手這一檔啊，趕快加入淨值製造機的行列中；等他又成為新一代淨值王的時候你就後悔莫及了。

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