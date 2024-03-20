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比殖利率的意義？「股價拉高反而下降」 網揭：會填息才是重點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論殖利率。聯合報系資料照
網友討論殖利率。聯合報系資料照

投資人在投資股票時多會依據「殖利率」進行選擇，不過PTT網友表示，股價隨時都在變，許多高股息個股除息前還會出現殖利率行情，當股價被拉高時，殖利率反而減少。其他網友則坦言，殖利率並不重要，「會填息」才是最重要的事。

一名網友在PTT發文表示，不少人喜歡依據殖利率投資，殖利率是指股息除以除息前的股價，而股價隨時都在變化，許多高股息個股在除息前股價還會上漲，因此會出現殖利率行情，當股價被拉高後，殖利率反而偏小。

該網友說，「會想賺股息的人，絕對不會在除息前一天買在最高點」，他表示，他習慣以「（股息）/（損益平衡價）」的算法解讀殖利率，他認為，能持續配發高股息的個股，通常是好公司，所以股息逐年提高也是很正常的事，但沒持續買入的話，這個算法的結果只會越來越大。

該網友採用EXCEL 的XIRR公式來計算年化報酬率，比較對象就是有配息的大盤0050，用統一公式來算之後，0050大約15％， 許多號稱高殖率的金融股都輸0050，而像是0056，計算時間點從2020跨越疫情到2022，還是贏0050。

該網友表示，高股息ETF選對股，應該都能贏0050才對，並不是高股息ETF很強，而是成分股很強，成分股很強是因為台灣的公司踩到時代的紅利而已，也就是踩到AI，高股息ETF好賺，不是ETF好賺，是這個時間這個時代的台灣好賺，如果是陸股港股那種樣子，發行00940，應該也沒人想買。

其他人則留言「殖利率一直都不重要，會填息才重要，56選法會讓他吃到一些景氣循環股，不管電子或傳產不會填息發再多都是垃圾」、「現在就是台灣的大時代」、「這些公司長期是死魚，但賺錢時1次就賺2-3年起跳，所以會有盲點你單純看殖利率很猛，但如果沒高點走人，就單純賺了股息賠價差啊，雖然56後來有改版有好一點，像那些電子5哥，也是有點景氣循環週期的股票」、「確實不是高股息強是AI強」。

ETF PTT 填息 成分股 殖利率 高股息

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