00919不敢追那選一年多配兩次的00930！成分股最多的半導體 配息不輸人今年股價恐更飆？

目前台股將近20檔的高股息ETF，財經專家阿格力分享一檔低調，但今年以來在高股息ETF含息報酬排名幾強的，那就是永豐ESG低碳高息（00930），今年以來至3月11日截止，含息報酬為10.56％。00930是一檔雙月配息的高股息ETF，上次在1/17配發每單位0.208元現金股利，然後僅花15天就填息了。

00930預估在3/21（四）配發0.246元的現金股利，比上一次的股利還要高出不少，最晚的參與除息買進日為3/20（三）。

阿格力就介紹其以下特點：

00930的特色在成分股的股利標準方面是相當好，例如近三年皆要有配發現金股利的紀錄，這條件能排除一些景氣循環股，因為循環股的股利常常有一年沒一年。然後單一個股的最高權重不會超過10％，這樣好處是不會受到單一成分股不好時，對整體績效有大影響。

二、半導體強有利其表現

普遍來說今年高股息ETF表現比較不如人意，但00930為什麼在同類中績效排名很前面呢？關鍵就在成分股，成分股可以看到最大持有類股為半導體的42.2％，去年業績是業障的半導體，被選入之後也迎來今年半導體春燕，自然績效表現好。所以高股息ETF優點就是反人性，通常看到股票不好時，大家不想買，但因為本益比降低了，反而高股息ETF會將其納入。

三、碳排管理好更會賺

低碳是未來存股的關鍵字，00930從上市櫃中選股時的條件之一就是碳密度前50％或碳排放量最小的前50％。這樣有兩大優點，第一個就是又再次降低存到景氣循環股，因為這些公司的碳排放量通常不小，因此00930目前成分股毫無航運、石化跟鋼鐵等大家有疑慮的循環股。

阿格力表示，喜歡高股息ETF又不喜歡成分股有景氣循環股的朋友，00930在設計上就先天排除這些高碳排產業，加上雙月配對現金流規劃以及降低二代健保補充稅門檻都有幫助，是一檔優質選股邏輯的高股息ETF，值得放到自選股清單追蹤。

投資專家股魚也提到，00930自掛牌以來含息報酬率為 35.68％，勝過同期的加權指數則為 16.19％；歸功於該產品「聚焦低碳」的策略主軸，將表現不佳的高碳排高耗能產業排除，納入表現良好的高息又低碳的公司，自然績效就不會太差。

股魚說明，00930讓人驚艷的原因，除了近期宣布股利0.246元，年化殖利率7.6%交出優於大盤的報酬率，還給出高達6％的年化殖利率，這種雙贏的產品，在目前台股市場中相當罕見。

若是對00930有興趣的投資人，想參加除權息：