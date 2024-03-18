低碳給你高息還有超越大盤的績效，雙效合一就是讚

2024年進入綠色通膨的新時代，主因是歐盟開徵碳關稅、台股也開設碳權交易所，去年我們就提醒在選擇ETF產品時，要多看幾眼跟低碳相關的策略產品，像是高息低碳的00930、低碳轉型的00922、ESG低碳的00923。

這些產品在發行後都交出了不錯了成績單，尤其是以高息低碳作為訴求的00930，在去年統計資料中績效始終名列前茅。

那在掛牌以來這檔產品的績效又是如何呢？以2023.07.13～2024.03.07統計

00930自掛牌以來含息報酬率為35.68％ 同期的加權指數則為16.19％

以一檔高息型的產品居然能優於加權指數表現，這就歸功於該產品「聚焦低碳」的策略主軸，將表現不佳的高碳排高耗能產業排除，納入表現良好的高息又低碳的公司，自然績效就不會太差。

另一方面來看，近期00930宣布股利政策

配息數字：0.246 單次配息率：1.267％ 相當於年化配利率：7.6%（年配六次）

該數字在高股息中，絕對也是領頭羊角色。

綜觀上述兩點來看。這檔產品讓人驚艷，不僅給你優於大盤的報酬率，還給你7.6％的高年化配息率，要知道大盤相關產品殖利率頂多4%左右，這種雙贏的產品，在台股市場中相當罕見。

從投信的官網公告中來看，若是對參加除權息有興趣：

最後買進日：3/20 除息日：3/21 入帳日：4/19

ETF是一種基金產品，提醒投資人配息率並不等於報酬率，過去配息也不代表未來配息率，且淨值會上下波動。投資前要對產品的特性有所瞭解，最好的方式是先到發行投信的官網看公告說明書，瞭解投資邏輯後是否適合自己後再決定。

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