00941跟00891二擇一會選後者！ 專家：重複性低且對材料產業有興趣考慮買前者
今（15）天是00941掛牌的第一天，不僅開紅盤而且爆大量，成交量還爆了快20萬張。有讀者詢問，目前台股漲到2萬點，感覺已經是高點了，建不建議把手中的00891換成這一檔？
答：
00891跟00941雖然名稱都帶有「半導體」、價格也差不多，但內涵是截然不同的。
以地區別，00891買的都是台股，00941則是投資海外公司；以產業別，00891投資的是台股「半導體上、中、下游產業鏈」，00941則是鎖定更上游的設備、材料公司。兩者差距其實非常大。
00891最大的特色是持有台積電，00941則是它的上游供應商，像是製作晶片過程中會用到的曝光機、薄膜、光阻劑、稀有氣體等公司，彼此具有互補性，而不是互相取代的。
客觀來說，00891的範圍囊括半導體上、中、下游，想像空間比較大、爆發性也比較強，不過同類型的選擇也比較多；
而00941所處的設備、材料領域佔整個半導體行業產值其實不高，爆發性也不算強，但是成分股很多都具備不可替代性、護城河非常高，拉長線來看，也都是績優生的類型。
最重要的是，在台灣這類商品選擇非常少，尤其它有近3成比重投資在日本半導體企業，是少見的高比重。
總結來說，如果這2檔只能挑1檔投資，我會優先選00891，畢竟它的範圍涵蓋護國神山台積電，以及整條台灣半導體產業鏈；
什麼情況下值得入手這檔新發行的00941？
1.當你已經有半導體相關的ETF，想要找一個低重複性的
2.對於相對冷門的半導體上游設備材料產業有興趣
3.最近被高股息ETF惹的非常反胃
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言