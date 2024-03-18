00941跟00891二擇一會選後者！ 專家：重複性低且對材料產業有興趣考慮買前者

今（15）天是00941掛牌的第一天，不僅開紅盤而且爆大量，成交量還爆了快20萬張。有讀者詢問，目前台股漲到2萬點，感覺已經是高點了，建不建議把手中的00891換成這一檔？

答：

00891跟00941雖然名稱都帶有「半導體」、價格也差不多，但內涵是截然不同的。

以地區別，00891買的都是台股，00941則是投資海外公司；以產業別，00891投資的是台股「半導體上、中、下游產業鏈」，00941則是鎖定更上游的設備、材料公司。兩者差距其實非常大。 00891最大的特色是持有台積電，00941則是它的上游供應商，像是製作晶片過程中會用到的曝光機、薄膜、光阻劑、稀有氣體等公司，彼此具有互補性，而不是互相取代的。

客觀來說，00891的範圍囊括半導體上、中、下游，想像空間比較大、爆發性也比較強，不過同類型的選擇也比較多；

而00941所處的設備、材料領域佔整個半導體行業產值其實不高，爆發性也不算強，但是成分股很多都具備不可替代性、護城河非常高，拉長線來看，也都是績優生的類型。

最重要的是，在台灣這類商品選擇非常少，尤其它有近3成比重投資在日本半導體企業，是少見的高比重。

總結來說，如果這2檔只能挑1檔投資，我會優先選00891，畢竟它的範圍涵蓋護國神山台積電，以及整條台灣半導體產業鏈；

什麼情況下值得入手這檔新發行的00941？

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