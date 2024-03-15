00940真這麼好解定存也要買…還是只是氣氛到了？ 專家：每次大家搶買過沒多久都會套牢

【文．楚狂人】

最近最火熱的就是00940的募集，現在已經破千億，預計到募集結束會衝到1500億，對，1500億相當於1/3個國安基金。

而這只是一隻高股息ETF而已，市場上還有很多高股息前輩，紛紛都已經搞了一兩千億，兩三千億，整體高股息ETF已經要上兆元了。

我還是忍不住要提醒大家，ETF火爆的影響是，現在很多公司的大股東一二三名都已經被高股息ETF佔領了，持股比董事長還多，在多頭的時候，ETF募資完成會買股票，股票就上漲，上漲就會帶起來ETF淨值，散戶看了就很嗨，就加碼買，ETF錢更多要買股票，股票往上漲。

像華碩的前幾大股東名單，你不覺得很眼熟嗎？

這會有什麼問題？很好啊，看起來就是大家買買買，一起賺錢。

對，在多頭的時候的確是正向循環，但如果空頭來了會怎樣？

那就會形成死亡螺旋，因為企業獲利出問題，所以股價下跌，股價下跌影響ETF價格，ETF跌就會讓散戶想落跑贖回，散戶都贖回，就會逼ETF賣股票換現金，股票被大股東賣就會再跌，股票跌了就會讓ETF淨值也暴跌，這就是死亡螺旋。

我無法預測這波什麼時候會掛，但我知道過去二十幾年來，每次遇到這種大家搶著買的時候，過沒多久，這些人都會套牢；每次都一樣，沒有例外。

我不反對大家買ETF，但我建議不要「只」買ETF。

更穩健的做法是一部份資金放ETF，另一部份資金投入更積極的操作。

因為重點不是你這一波衝高能賺多少，而是修正回來你還能留下多少，然後長期下來，你的資產是不是可以持續成長。

在市場火熱的時候，一邊靠市場幫你賺錢，一邊花時間學習在空頭也不怕下跌的策略。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00940這麼好，解定存也要買，但現在衝進去的風險是什麼呢？