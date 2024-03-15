快訊

私中今年報考人數「異常」激增 竟與新北割頸案有關

韓韶禧突po這照片 粉絲大驚：柳俊烈情侶款？

王育敏請辭兒盟董事 嗆綠「別再轉移焦點」籲整頓社會安全網

00940真這麼好解定存也要買…還是只是氣氛到了？ 專家：每次大家搶買過沒多久都會套牢

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。報系資料照片
台股示意圖。報系資料照片

【文．楚狂人】

最近最火熱的就是00940的募集，現在已經破千億，預計到募集結束會衝到1500億，對，1500億相當於1/3個國安基金。

而這只是一隻高股息ETF而已，市場上還有很多高股息前輩，紛紛都已經搞了一兩千億，兩三千億，整體高股息ETF已經要上兆元了。

我還是忍不住要提醒大家，ETF火爆的影響是，現在很多公司的大股東一二三名都已經被高股息ETF佔領了，持股比董事長還多，在多頭的時候，ETF募資完成會買股票，股票就上漲，上漲就會帶起來ETF淨值，散戶看了就很嗨，就加碼買，ETF錢更多要買股票，股票往上漲。

像華碩的前幾大股東名單，你不覺得很眼熟嗎？

這會有什麼問題？很好啊，看起來就是大家買買買，一起賺錢。

對，在多頭的時候的確是正向循環，但如果空頭來了會怎樣？

那就會形成死亡螺旋，因為企業獲利出問題，所以股價下跌，股價下跌影響ETF價格，ETF跌就會讓散戶想落跑贖回，散戶都贖回，就會逼ETF賣股票換現金，股票被大股東賣就會再跌，股票跌了就會讓ETF淨值也暴跌，這就是死亡螺旋。

無法預測這波什麼時候會掛，但我知道過去二十幾年來，每次遇到這種大家搶著買的時候，過沒多久，這些人都會套牢；每次都一樣，沒有例外

我不反對大家買ETF，但我建議不要「只」買ETF。

更穩健的做法是一部份資金放ETF，另一部份資金投入更積極的操作。

因為重點不是你這一波衝高能賺多少，而是修正回來你還能留下多少，然後長期下來，你的資產是不是可以持續成長。

在市場火熱的時候，一邊靠市場幫你賺錢，一邊花時間學習在空頭也不怕下跌的策略。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00940這麼好，解定存也要買，但現在衝進去的風險是什麼呢？

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

延伸閱讀

大媽瘋搶00940！網曝「長輩習性」後面資金還很多：贏面很大

00941不配息ETF今掛牌上市！ 「海外型的更該注意這件事情」

00940「好暈船」為何長榮是第一成分股？他不會申購：指數成立五個月卻能回測16年？

「記者連環CALL問我00940」！ 不敗教主：ETF非金鋼不壞大盤回檔照樣下跌

相關新聞

00940真這麼好解定存也要買…還是只是氣氛到了？ 專家：每次大家搶買過沒多久都會套牢

無法預測這波什麼時候會掛，但我知道過去二十幾年來，每次遇到這種大家搶著買的時候，過沒多久，這些人都會套牢...

「記者連環CALL問我00940」！ 不敗教主：ETF非金鋼不壞大盤回檔照樣下跌

大盤從2萬點下來，假設股價跌個10%就好，你借款800馬上就損失80萬，要領2年股利才能夠彌補損失喔，你抱得住嗎？

00941淨值是14.97元…買氣熱已「溢價」！ 女子：爸媽也申購00940我覺得不錯

今天掛牌的00941，根據中信投信官網公告...

00940=巴菲特投資理念…他疑廣告誤導？ 網曝「台灣價值」4字是賣爆關鍵

高股息ETF正夯，尤其是募集中的00940引發大批搶購潮，PTT網友發現，元大投信以股神巴菲特作為廣告指出，巴菲特奉行「價值投資」，以低價買到高品質的商品。但巴菲特早已放棄這種做法，而是改以「合理的價格買進一流的公司」，網友質疑廣告不實。其他人也笑稱，「00940會賣爆是因為台灣價值」。

00919上調配息金額多0.05元…吸金力超驚人！ 她：能跟00940上話題擂台的就它了

這幾天能跟00940一起上熱門話題擂台的應該只有00919了吧？

00941不配息ETF今掛牌上市！ 「海外型的更該注意這件事情」

00941募集金額175億元破紀錄，因為新募集的海外ETF有195億元的限制募集額度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。