00918今除息前最後買進日！ 專家拜託：千萬別太快填息「跌一下」讓我買在心痛價

3月迄今，我已經繳掉了5筆學費相關帳單，當爸媽的一樣很有感，開學後的一個月內，怎麼各種費用單從四面八方轟炸過來，可是，孩子是自己的，還是得咬牙繳啊！

從以前到現在，孩子們的每一筆開銷，我就會想方設法，看能不能透過某一種金融工具的衍生收益來填補，因為，薪水不會變多，遇到3月、9月這種開學季，開銷卻會變多的狀況，就會吃掉原本要繳房貸、其他家用開銷的預算空間。

所以，這時候，我的數學又變好了，例如我家小學生的學費一學期多半是2000元以內，國中生，約莫兩筆加起來5000元左右，高中生，約莫也是這個金額。

以一學期三個小孩12000元的學雜費來算，以股息殖利率10%來回推...

我只要買進6張00918，我每一季就可以領到這筆學雜費，等於是一年領四次，用來繳兩個學期的學雜費還有剩，當然，如果無法買進這麼多張，持有3張，也可以領到每季6000元，一年也有24000元，可以繳全年的學雜費。

雖然00918之前的年化配息率有12%，但我在試算時，還是以年化9%、10%兩種情況來預估，給大家參考一下，在不同的買進價格下，如果想要每季多一筆12000元的教育金或是加菜金，分別要買進幾張00918，我放在圖片區請大家自己取用喔。

雖然多數人都知道：想要累積最佳的複利效果，每一筆配息都要再滾進去投資，但在實務上除了有執行上的難度外（我就問：有人領到股息或是配息的隔天，就用來再投入原來同檔ETF的請舉手），像我們這種開門不只七件事，還要面對很多帳單待繳的中產階級或是媽媽們，應該是領到的股息通常是左手進、右手出吧？（再說都是淚...

所以，像是這種固定支出、固定月份需要繳出去的開銷，通常我的做法就是從投資市場裡找一個績效穩的、配息穩的標的，然後，買了就放著，坐等領息，目前市場上有穩健配息的，就是高股息ETF，或是部分的債券ETF了，但就配息率角度來看，高股息ETF配的還是比較香。

地方媽媽的智慧

至於標的該怎麼選呢？我建議可以參考以下的指標：

至於最近大家還是一直來問我、這幾天募到爆量「高股息ETF」，我還是老話一句：新不如舊。

在配息率這件事上，我相信看得見、已經領到的真金白銀的配息，而不是標榜回測配息率有多高，回測配息率再高，都是歷史，也是過去的事。

大家都知道「過去績效不代表未來績效」，老生常談也可以同理延伸，「過去配息率不代表未來配息率」。

尤其是現階段台股接近兩萬點，高股息ETF裡面有許多成分股都是重疊率很高的老面孔：

老的ETF前年進場買在低點，新的ETF現在準備進場抬轎。

我個人是很樂見啦！

只是很多人都跟我一樣，看著這些ETF的淨值不斷刷新高，應該手指顫抖、下單都按不下去吧？

我看著手上00918我的成本在20元以下，帳面上獲利開心開心，但認真這價格我要居安思危一下，所以，我繼續等，再過幾天（18號）00918就要除息了，應該要眼明手快、搶在開盤前就掛買單，分不同價位多掛幾張，拜託拜託，千萬別太快填息；拜託價格跌一下，別讓我買在心痛價...

至於從去年起就有聽我話的粉絲們，你們手上也有00918，現在的你打算怎麼做呢？

至於還沒買進的人，莉芳老師還是提醒最後一句：3/15買進，還是可以享有參與最新一次除息的機會der！

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