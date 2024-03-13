00918「對已持有者」來說上季跟這次皆填息了！ 專家三觀念：規模大不等於績效好

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聯合新聞網／ 阿格力
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

00918填息再創高，下週單季殖利率2.95％

下週3/18（一）即將除息0.7元的大華優利高填息30（00918），以今（12）天收盤價計算為單季配息殖利率2.95％，二月底我才寫一篇分享給大家。當時候好多人留言「還沒填息」，兩週過去，不但填息還創新高了。

這段時間股價從21.97上漲到今日的23.7元，足足上漲1.73元，漲幅約7.88%，等於是完成上季的填息，還連下週的0.7元也一起提早填息（對已持有者來說）。最近高股息熱，我會陸續寫幾篇分享個別ETF的重點，有空寫了一篇，以00918為例來補充一些觀點。

規模不等於ETF好壞

基本上高股息ETF沒半檔會因規模不足下市，因為下市的門檻是1億。ETF的流通性有造市商負責，跟個股不同，所以擔心出不掉其實都是多慮。ETF的選股邏輯比較重要，不是規模大的就好。去年高股息ETF績效前兩名都是規模吊車尾的，00918去年含息報酬58％，2022年底是1.16億，2023年底規模94.2億，現在00918規模已經要200億，但選股邏輯從頭到尾都沒變，這樣用規模評斷ETF好壞的意義在哪？事實是績效拿出來，規模自然就大了。

新ETF會拉抬舊ETF

今年新掛牌高股息ETF規模合計可能超過千億，但台股股票就那幾檔，新的ETF有的成分股，通常在舊的也會出現。例如00918前十大的長榮、聯電、聯詠、中美晶還有瑞儀等，新ETF如果開始買，那對舊的ETF也是受惠。因此你不用怕手上既有的高股息ETF不如新ETF的氣勢強，其實成分股很多都重疊。

風險等級RR5沒你想得可怕

很多人看到ETF風險等級是RR4跟5就覺得很可怕，不過貨幣市場基金等級是RR1，可是通膨就有可能吃掉它的報酬，難道沒風險嗎？再來像公債列為RR2，但升息那一年公債不是暴跌嗎？風險等級不僅是投資風險，也包含產品的波動率，同時也跟潛在報酬正相關。

00918風險屬性是RR5，指投資在單一國家股票的基金，既然是股票，那波動自然較大，也就是風險等級的來源。所以對於很多台股投資人來說，其實你的台股投資組合也是RR4到5等級。但經歷過股市洗禮的人也知道，ETF其實已經比自己操作個股亂買賣跟被洗來洗去的風險小了。

總結來說，希望大家可以從阿格力不定期的點評，獲得更多ETF財商提升喔！

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 成分股 選股邏輯 風險

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