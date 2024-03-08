00940主打的「自由現金流量指標」重要嗎？ 專家解析：算是一種取捨但未必可惜

「00940的自由現金流選股條件重要嗎？」

看到一篇新聞在介紹00940的選股邏輯，其中一點在討論自由現金流的好處與影響，這篇文章雖然是在介紹00940，提到00940納入自由現金流量指標，是市面上眾多ETF中唯一採納的指標，此為其特別之處。但我對於文中提到的自由現金流有些簡單想法補充。

自由現金流量 = 營業現金流量 – 資本支出

自由現金流為負的話，從公式上來看，表示資本支出大於營業現金流量，資本支出是指把錢用來買固定或無形資產，而營業現金流是指企業銷售商品或投資所增加的現金流入。

企業用來買資產支出的錢，大於企業銷售與投資所賺進來的錢，因為現金流量就是看公司帳上現金，支出大於收入，就代表公司可運用的現金會減少，短期還不具特別意義，但若長期如此，則公司的營運就有可能出現問題。

以家庭花費來舉例，每個月的家庭收入有10萬，扣掉生活費等8萬元支出，每個月的銀行戶頭還可以留下2萬元，這就是正現金流。從疫情開始，某人的公司減薪維持營運，每個月的家庭收入只剩6萬，但家庭花費還是維持在8萬，每個月變成透支2萬，就必須要靠過去的存款支應這2萬元，這就是負現金流。

假設家裡銀行戶頭原本有20萬元存款，若每個月都維持用存款支應這2萬元的缺口，可預見最多就只能維持10個月，10個月後將沒有多餘的現金可以維持生活。為了改變此現狀，必須想辦法增加收入到至少8萬元，譬如多打一份工，或是減少支出到6萬元，最快可以省下錢的地方，就是停止自我進修，小朋友不要補習，省下額外的學費來維持生計。

公司的自由現金流概念非常類似，但也較為複雜，公司收入（營業現金流量）除了銷售商品能收到現金，還有投資獲利也能收到現金，變賣資產也可以獲得現金收入，譬如前面家庭現金流的例子，這2萬元缺口，可以考慮把汽車賣掉，拿到一筆30萬元的現金，就可以為這透支的情況多支撐15個月，但以現金流的角度來看，該月的家庭現金流為正。

所以短期的企業自由現金流是正或負並不代表特別意義，當公司營運不佳，帳上缺現金的時候，透過變賣閒置廠房或土地時，也可以維持一兩季的正自由現金流。

還有一個是收款能力，許多企業的付款時間是90天，雖然公司的營收亮眼，但如果錢收不回來變成呆帳，這筆營收也沒有意義，這一點就會反應在營業現金流。如果公司的付出款的期限是90天，但銷售收款的期限卻是180天，這個落差也會造成企業自由現金流越來越差，這就是很不好的現象，不是商品賣出去，而是賣出去後收不到錢。

一段時間的負自由現金流並非壞事，要看該公司的營運狀況與規模，如果公司當時處於擴張期間，需要動用資本，甚至發債或跟銀行借貸，就會呈現負的現金流，但公司未來有可能因為這筆資本支出而提高獲利，讓公司進入另一個成長循環。

不過，資本支出未必代表公司未來一定會獲利，很多公司的本業無以為繼，所以改投資到其他產業，譬如過去有海運公司開始投資飯店觀光業，這樣的投資未必能成功，如果新的投資沒有成功營運上軌道，不但無法為公司帶來更多現金，反而還可能進一步變成消耗公司現金的項目。

簡單來說，如果負的自由現金流是因為資本支出增加，這或許有可能是好事，不過也要考慮公司的投資或擴張太快。但若是因為營業現金流的減少，這就是一個大問題，要細部審閱到底是因為商品銷售變差了，還是收款能力變差，或僅是投資收益減少了。

透過企業的自由現金流，可以快速的看出目前企業的重點是在做甚麼，雖然說短期的負自由現金流未必代表不好，但如果這現象維持了好幾年，企業必須要靠變賣資產或融資來獲得現金，這現象肯定不是好事，獲利的本業變成燒錢的累贅，這公司就必須要考量是否還能長期投資。

回到00940這檔ETF的選股方式，在經過企業獲利能力、本益比、配息紀錄的過濾條件篩選出最後的100檔後，會再從企業的股利率、自由現金流收益率與本益比等條件決定權重，篩選出最後的50檔作為成分股。

自由現金流這一塊，是要確保入選的高股息公司是有足夠的現金能夠配發股息股利，但也可能排除掉近期因有大規模擴張計畫而造成低自由現金流的企業，這算是一種取捨，但就如前面所說，增加資本支出的擴張也未必保證未來能帶來獲利，所以未必可惜。

因為00940的自由現金流已經是最後的權重評估條件了，能走到這一關的100檔股票，其獲利能力應該都沒甚麼問題，我覺得很難在這邊碰到負的自由現金流企業。

至於用自由現金流量收益率（自由現金流量／股票市價）來決定權重大小，我個人是覺得意義與幫助不大，不知道這個條件的影響占比有多少，高股息ETF的個股權重佔比，主要決定因子還是在股利率。

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