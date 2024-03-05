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00940網盛傳「4缺點」為真嗎、納入「自由現金流」是啥？他：眾ETF唯一採納的指標

聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

聽到主打巴菲特價值投資選股的ETF，讓我這個巴菲特迷充滿興趣！

參考巴菲特價值投資哲學，融合多項企業基本面指標，篩選因子主打：

能持續為股東創造現金流

盈利能力佳和具持續增長潛力之公司

綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比

而00940主打六大優勢如下：

1.不買貴：本益比合理範圍

2.會賺：ROE高、EPS優

3.有錢：自由現金流量穩定為正、負債率低

4.穩定：排除KY股、掌握股價下行風險

5.護城河：尋找毛利率成長

6.是所有高息指數中最早調整成分股的指數

其中納入自由現金流量指標，是市面上眾多ETF中唯一採納的指標。也是我很看重的一項指標。

自由現金流是什麼呢？

計算方式為「營業現金流」減去「資本支出」，可以簡單想成「公司手上可以自由運用的資金」。公司手上有錢，就可以做合理的資產配置，像是擴大規模、回購股票、額外投資、分配股利，都是選擇。

自由現金流為負值，雖然不一定代表這間公司有問題，但通常需要小心評估。

一般來說自由現金流為負的公司，通常就是資本支出過高（暫時資金不足)，這可能會導致未來價值增長。

聽起來好像不是什麼問題，倘若資金不足應付投資需求，必須以融資現金流來補充，這樣資金壓力就可能越來越重，這對公司來說不是好事情。

一但經濟轉差，這類高負債的企業風險就會大幅提高，可能面臨倒閉破產的風險。也因此自由現金流指標如此重要了。

台灣熱衷月配息，從早期的基金到現在的ETF，皆蔚為風潮。00940申購價10元的親民價格，應該會是不少小資族喜愛的標的。

關於網路上謠傳的00940缺點，我也來分析一下，是否真的是「缺點」？

1.產業集中在電子

台灣是科技島國，產業集中在電子業似乎也是難以避免。與近期很夯的某幾檔高股息ETF比，00940的產業分佈算是比較分散。亦可以搭配00713來做產業分散。

2.匯費問題

有人說因為月配息之故，再扣掉匯費10元，報酬率相對來說也會變相降低。而開設華南銀行帳號變更配息帳號，搭配數位帳號轉帳免手續費的方式，就可以解決每月配息的匯費問題。

3.長榮佔比太高

其實長榮是優秀的公司，倘若它真的走下坡，也會被篩選機制剔除，這也不是問題。

4.成立時間不夠久

ETF需要時間才能證明其長期價值，但過去元大發行的ETF，如0050、0056，00713、00850，都有不錯的喜愛度與規模，品牌背書之下應該也不用擔心。

0050、0056發行以來歷久彌新，人氣持久不衰，00940有價值投資的身影，這次在網路上的熱度也是破表，也許可以期待能像前輩們發揮好表現。

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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