跟隨大盤就好？00919和00930唯二優於市值型的006204！ 專家：00929等其他4檔追很緊

高股息ETF今年以來哪幾檔的表現優於加權指數？

步入3月初，台股像是吃了大力丸，從台股不可能上20,000點，現在都在討論何時要上20,000點，信心面加上資金持續湧入，破2萬點只是時間問題；沒想到19000點是高點的言論這麼快就被打臉了，再次驗證老師常說的：「人性都是看漲的」還在當空軍啊？快投入多軍的懷抱吧！不要再站錯邊了。

高股息的產品在去年普遍交出優於加權指數的表現，那很多投資人自然也期待今年能繼續亮眼，我們以006204永豐台灣加權作為基準，來看各檔高股息ETF在今年以來的表現如何？

以006204 今年以來累積7.13%報酬率為準，目前高股息交出優於大盤績效的產品有

1.00919 群益臺灣精選高息 10.7％ 2.00930 永豐ESG低碳高息 7.49％

追的很緊的有這幾檔

1.00900 富邦特選高股息 6.8% 2.00730 富邦臺灣優質高息 6.7% 3.00929 復華臺灣科技優息 5.63% 4.00934 中信成長高股息 5.15%

其他幾檔的績效數字就自己看表對照吧，我們提醒一下，這是基於2024.01.01~03.04的數據表現，整年度實際的狀況仍需要追蹤。

大致上來看市值型產品績效在目前又回歸到優於高股息的表現上，但個別的產品可能會因為選股策略設計與換股時間點的關係，產生不一樣的效果。這也是第三代高股息的重要特色。今年陸續會有多檔以擊敗加權指數為目標的高股息產品問世就讓我們一起來期待吧！

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