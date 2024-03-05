快訊

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局這樣解釋

IG放送「5大更新」快來玩！訊息15分內編輯、跟曖昧的人聊天更方便

等不到道歉…陸方家屬失望返陸 團長李朝暉：後果由民進黨當局負責

跟隨大盤就好？00919和00930唯二優於市值型的006204！ 專家：00929等其他4檔追很緊

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

高股息ETF今年以來哪幾檔的表現優於加權指數？

步入3月初，台股像是吃了大力丸，從台股不可能上20,000點，現在都在討論何時要上20,000點，信心面加上資金持續湧入，破2萬點只是時間問題；沒想到19000點是高點的言論這麼快就被打臉了，再次驗證老師常說的：「人性都是看漲的」還在當空軍啊？快投入多軍的懷抱吧！不要再站錯邊了。

高股息的產品在去年普遍交出優於加權指數的表現，那很多投資人自然也期待今年能繼續亮眼，我們以006204永豐台灣加權作為基準，來看各檔高股息ETF在今年以來的表現如何？

以006204 今年以來累積7.13%報酬率為準，目前高股息交出優於大盤績效的產品有

1.00919 群益臺灣精選高息 10.7％

2.00930 永豐ESG低碳高息 7.49％

追的很緊的有這幾檔

1.00900 富邦特選高股息 6.8%

2.00730 富邦臺灣優質高息 6.7%

3.00929 復華臺灣科技優息 5.63%

4.00934 中信成長高股息 5.15%

其他幾檔的績效數字就自己看表對照吧，我們提醒一下，這是基於2024.01.01~03.04的數據表現，整年度實際的狀況仍需要追蹤。

大致上來看市值型產品績效在目前又回歸到優於高股息的表現上，但個別的產品可能會因為選股策略設計與換股時間點的關係，產生不一樣的效果。這也是第三代高股息的重要特色。今年陸續會有多檔以擊敗加權指數為目標的高股息產品問世就讓我們一起來期待吧！

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

006204永豐臺灣加權 00730富邦臺灣優質高息 00900富邦特選高股息30 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00930永豐ESG低碳高息 00934中信成長高股息ETF

延伸閱讀

00940「最小努力」10元發行價無痛入手！ 他：棒球代打法靠巴菲特擊出全壘打

00940網盛傳「4缺點」為真嗎、納入「自由現金流」是啥？他：眾ETF唯一採納的指標

台積電「殖利率低」沒啥好買？網曝最賺做法：股價能飆到1500元

「零成本」台積電（2330）是何時買入持有呢？ 他估算：大概要抱長達27年

相關新聞

跟隨大盤就好？00919和00930唯二優於市值型的006204！ 專家：00929等其他4檔追很緊

步入3月初，台股像是吃了大力丸，從台股不可能上20,000點，現在都在討論何時要上20,000點，信心面加上資金持續湧入，破2萬點只是時間問題；沒想到19000點是高點的言論這麼快就被打臉了...

00878、0056、00919、00713、00929若股息減少50％還會存嗎？ 他：留最後一步大跌到維持同樣節奏

永遠保有最後一步彈性的空間，是我一直在提倡的開槓桿模式，所以我的債限連30%都還不到，所以我的手上還有很多現股可以持續質押，所以我仍在上班...

00940追蹤指數績效回測表現！他：07年至23年底年化報酬13％多勝過大盤的9％！

根據00940 ETF詢問的熱度，上市後需注意溢價問題（市值高於淨值）避免用過高的價格購買，想購入者 可以考慮提前參加募集申購來購入以避免溢價問題！

別超額儲蓄！他籲買ETF「首推0050」 網曝最大問題點

行政院主計總處最新預測，將今年超額儲蓄率上調至15.46%，超額儲蓄高達3.8兆元，不僅連續五年逾3兆元，總額續創新高，顯示閒置資金仍多，引發外界擔憂經濟失衡風險。PTT網友討論，「大家錢很多，所以物價一直漲，不要超額儲蓄，定期定額0050是對的」。但有網友直言，「老人很有錢也愛存錢，但很多老人連ETF是什麼都不知道」。

0050、台積電…每月五千定期定額兩年都賺錢啦！ 專家：幫女兒存也曾是套在682高點的學姊

新年回來之後，最大的驚喜就是台積電突破新高價。我自己是幫女兒每月幫她「存股」，分別放在台積電（2330）跟台灣50（0050）。採用的就是最簡單的投資方式：定期定額...

00940「最小努力」10元發行價無痛入手！ 他：棒球代打法靠巴菲特擊出全壘打

00940的投資方式，很符合原子習慣的「最小努力原則」。發行價10元無痛入手，只要1萬元，就能入手1張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。