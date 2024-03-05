00940價值投資、高股息、10元入手、每月現金流！ 他：長榮第一大成分股「免擔心」？

月月配新秀登場

大家好，我是蜜蜂爹，今天這集來聊聊，00940月月配新秀...

這檔ETF還沒上市就討論度爆表！爹特別介紹給大家，甚至還能拿來搭配週週配？

主要特點

1.主打10元親民的月配息ETF 2.採「股神巴菲特」價值投資哲學 3.元大投信發行，業界指標級發行經驗

1.樣本範圍

上市上櫃公司市值前300大

2.流動性篩選

近1個月成交金額前70%

近12個月有8個月流通係數大於3%或超過1億元

3.汰弱留強

(✔) 近四季EPS加總大於0 、ROE最高的90% 、毛利率近4季最高的90% (✔) 益本比最高的80% 、負債比最低的90% 、近一年股價跌幅低 (✘) 刪除KY股(避免避開暴雷風險 )、刪除不配息股票(僅取近三年皆有配息)

4.股神指標

透過「益本比、自由現金流量收益率、股利率」篩出50檔成分股

5.權重分配

股利率加權，個別成分股權重上限8%

另外產業配置上，比起重壓特定產業，持股產業有25%非電子類股，更有效分散風險

蜜蜂爹碎碎念

月月配新秀大家覺得如何？00940的討論真的非常高!

除了有朋友私訊爹詢問外，群組也有人在討論，元大投信主打業界指標級ETF發行經驗，是暨0050、0056後2024年的最新力作。

Slogan：00940「再陪你存一次」

00940有機會成為明日之星，但需留意事項：

第一大成份股「長榮」被認為是景氣循環股，未來是否能持續高配息，需要再觀察與留意，長榮配息表現亮眼，但如果無法持續配出高息將被剔除，且第一次成分股調整為五月，大家不用太擔心！

月月配的ETF因為每月進行配息，若配息匯入非保管銀行，每月都會產生匯費成本，而00940這檔保管銀行是華南銀行，大家如果有華南銀行帳户就不用擔心匯費的問題囉。

小提醒：任何投資都要自己做好功課再買唷！

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