「省吃儉用」就能致富是最大的謊言！ 她以00929為例：每月領息兩萬夠過一個人的簡單生活

持續買進 用跨越點法則找到退休時間

天冷，不想外出。在家能幹嘛？拿本好書，泡杯咖啡、讀好書，是打發時間的好方法。

這次分享 商周讀書會 贈送雪倫這本持續買進的上本部儲蓄 作者是：尼克.馬朱利

他是一家財富管理公司的營運長、是一位資料科學家，也是一位財經部落客。

這本書分成二個部分 儲蓄、投資；你可以選擇適合你、符合你現在情況的部分開始閱讀。

雪倫先前分享「投資」，這次要分享「儲蓄」幾段讓雪倫印象深刻的部份：

個人理財最大的謊言是：撙節支出，你就能致富

很多財經專家會告訴你省下喝星巴克咖啡的錢，用這筆錢去投資，這樣你一年就能賺XX元。但他們可能沒有告訴你，你的投資要能有12%年報酬率，而且要持續數十年持有投資，不能因為任何原因、任何波動而改變，才能賺到專家所說的獲利，這說起來很簡單，做起來卻很難！

雪倫解讀：有些人需要在咖啡廳裡才能專注工作，提升效率；對於這類型的人來說，喝咖啡是增加效率的方法，不需要為了省一杯咖啡，苛刻自己，這時候的咖啡是助燃劑，反而有益。

最牢靠的致富之道：增加收入，投資於生財資產

想存更多的錢，重點在撙節能省的開銷，確保不浪費（被遺忘的訂閱費，不必要的奢侈品等），聚焦增加收入。

雪倫解讀：找個時間檢視自己的APP Store、月訂閱等，看看有多少筆是你不需要的訂閱，但它卻默默地每月偷吃你的錢！

兩倍規則，讓你花錢安心

當你想花大錢在某件東西上，要求自己也必須要拿相同的錢來投資。

雪倫解讀：舉例來說，當你想買一支五萬元的手機，就要告訴自己要再拿五萬元來投資，也就是要存到十萬元才能買這支手機；這麼一來，你就會認真想，這樣東西真的是你要的嗎？如果答案是，當你購買的同時也做投資，這樣可以降低罪惡感，同時創造未來報酬。

「4%法則」下，你需要的總退休金是第一年預期支出的25倍。

假設你退休後第一年的支出是50萬，那麼你要存的退休金就是50萬X25倍=1250萬。

我們要用的退休金沒有想像中的多，會隨著年紀而減少。

雪倫解讀：當我們65歲還有些體力時，會想出去走走，吃美食；當我們80歲時，可能走不大動，也没那麼講究吃，所以在旅遊、交通、食物的開支會較省。但作者沒有提到年紀愈大，醫療費用會更高。總之，每個人的情況不同，只能參考。

「跨越點法則」

計算何時可以退休另個方法，找出每月投資收益大於支出的那一個點，又稱「跨越點」。

「跨越點」是實現財務自由點，代表財務獨立。

公式：每月投資收益=跨越資產X月投資報酬率

雪倫解讀：以投資00929為例，假設未來仍維持每月配息0.13元，以3/1收盤價19.56元計算：

想要藉由投資00929每月有2萬的投資收益，公式為：

20,000＝跨越資產X 6‰ 跨越資產≈330萬 也就是準備330萬，投資00929就能每月有2萬收入。

雪倫以00929為例，是因為它自上巿以來穩定配息0.11元；由於去年累積不少的資本利得 (3/1官網資本利得還有3.98元)，今年還加發小紅包，配0.13元。

對於退休族來說，每月穩定現金流很重要，雖然投資ETF的收益多少會有異動，但儘可能挑選配息穩，我們較好規劃每月收支。

為什麼以2萬元為例？

一來超過2萬會被扣健保費， 二來我們退休後會有老年年金，大約2萬，加上投資00929，合計4萬，應該夠一個人簡單過生活。

雪倫看完儲蓄的心得是：想早點退休就要早點投資，做好規劃。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。