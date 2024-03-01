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00713配息金額0.88元改季配後新高！ 18日除息15號前買進並持有

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
00713成立以來各年度績效與實際配息率 資料來源：理柏資訊、元大投信，截至2023年12月；00713成立於2017/9/19，故2017年非完整績效年度。各年度績效採含息報酬；配息率計算公式為各年度實際配息率或當年度各季實際配息率加總。
00713成立以來各年度績效與實際配息率 資料來源：理柏資訊、元大投信，截至2023年12月；00713成立於2017/9/19，故2017年非完整績效年度。各年度績效採含息報酬；配息率計算公式為各年度實際配息率或當年度各季實際配息率加總。

元大台灣高息低波（00713）2024年度第一次季配息公告出爐，根據元大投信公告，每受益權位擬配發0.88元，創下改季配以來單季配息（2023年完整季度配息）新高金額，以1日收盤價51.4元估算，單季配息率為1.71%，年化配息率上看6.84%。

00713未來將在3月14日第二階段公告確定配息金額， 3月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在3月15日前買進並持有，而配息發放日則在4月15日。

00713去年含息報酬率為46.3%，創2017年掛牌以來報酬最佳年度，據元大投信官網揭露淨值組成，截至今年2月底00713最新淨值51.42元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達18.9元，較去年同期的6.85元成長175%，反映00713在控制投資組合波動風險下，所取得的報酬成果。

元大投信指出，面對台股大盤再創歷史新高，00713指數編製除了篩選高股息，也會針對個股本益比進行評估，目前成分股平均本益比約為16倍，低於台股大盤，在評價面上相對具有安全空間，且在本波台股自16,000點上攻19,000點的過程中，已將持股朝穩健的傳產、權值股進行調整，包括飲料包材、資產概念、化工轉型等，創造股價抗震保護效果，凸顯00713所追求的高股息、低波動優勢。

目前元大投信旗下三檔季配息台股ETF：0056於1、4、7、10月除息、00850於2、5、8、11月除息、00713在3、6、9、12月除息，除了投資屬性有所差異，同時買進不同月份除息的季配ETF，能搭配成月配息組合；若加上即將於3月11日至3月15日募集、每月月初領息的元大台灣價值高息（00940），更有望創造雙週領息組合，規劃現金流更為靈活。

元大投信提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

00713元大台灣高息低波 ETF 季配息

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