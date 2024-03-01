比00919還多00918配息0.7元…為何這檔「今年重新開始」？ 專家：過半成分股都變了

00918單次配息3.19％

去年含息報酬率58.96％的大華優利高填息30（00918），又傳來好消息了，最新一季的配息數字出來了，是非常亮眼的0.7元。以2/29收盤價21.97元計算，單次股利率約3.19％，相信會讓受益人都笑開懷。而且前兩季配息分別是0.75與0.67元，光領這三次就超高的配息率了。

除息日在3/18（ㄧ），所以參與最後買進日是3/15（五），可以記在行事曆了。

還記得00918在2022剛掛牌之際，規模很小，每次我分享的時候，大家就說規模不夠大怕流通性問題。事實上ETF跟個股不同，流通性有造市商維持，而且ETF最重要的絕對是看選股邏輯。光「填息因子」就確立了成分股在過去的填息紀錄高於平均，能夠填息也代表公司有前景跟財報背書才會讓市場在除息後又買到填息，因此00918剛掛牌時我就相當看好。如今規模已經到108億，證明ETF本質好不好比較重要，績效有了，規模跟成交量就會來。

很多人會覺得去年高股息漲很多，現在怎麼看？就我個人的觀點而言，其實要觀察「成分股調整」，當持股內容有轉換，就不該用過去的眼光看待，以為過去的ETF就是當前的ETF形狀。年初的00918成分股16進16出，等於過半成分股都變了，這就是為了把漲多的個股踢除，納入估值相對低且填息機率高的公司，也就是說今年算重新開始。

特別是攤開新成分股，很多都是格外親切的「格股」，例如機車霸主三陽（2206）以及汽車金融有富爸爸罩的和潤企業（6592），這兩家公司不約而同都是元月營收創歷史單月新高，這就是ETF選股邏輯的重要，光財報就知道沒亂選。我詳細研究也發現，成分股歷史平均填息率也超過九成，不愧填息ETF之名。

最後我也回答近期很多人共同的問題，就是高股息ETF去年漲那麼多還能買嗎？我答案是「定期定額」，如繼續往上漲不會後悔沒買到，如下跌還可買更多股數，因為高股息ETF不是個股，指數會一直存在且跟著台灣經濟一起好。

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