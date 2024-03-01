00941不配息是要賺什麼？ 專家：多數投資人懂做功課半導體不是只等於台積電

最近中信上游半導體（00941）在募集階段，我自己看這檔ETF沒配息，成分股也多半是一般人不熟悉的類型，市況可能涼涼，想不到網上討論程度異常熱烈，甚至引來新手投資人詢問：

「這檔ETF不配息，要賺什麼？」

其實咱台灣股民，都已經習慣了買ETF就是要領配息，不過若是放眼海外，很多知名企業或是主流ETF商品配息數字不是非常低、就是不配息。例如巴菲特的波克夏公司，還有馬斯克的Tesla，就是長年不配息的公司。

不配息不代表吝嗇，而是它們認為由公司來幫股東運用這筆錢會是更好的選擇。以波克夏為例，不發股息是為了讓波克夏能夠有更多的資金進行投資和收購，從而為股東創造更大的價值。

這也是為什麼有些不配息的股票或商品，拉長時間來看總報酬反而會遠勝配息類商品的原因。

00941這檔ETF特別的地方在於，首次有半導體ETF聚焦在最上游製造晶片過程中會用到的薄膜、光阻劑、稀有氣體等領域，雖然這些領域產值佔整個半導體比重不高，但普遍有著高技術門檻、且難以被取代的特性，少了這些東西，晶片是做不出來的。

會看上這塊領域，說明現在已經有不少散戶投資人懂得做功課，而不再只是認為半導體=台積電。半導體行業是個需要全球分工的高度精密領域，每個環節都存在獲利機會。要在個股上尋找這種投資機會，你可能需要理解半導體前後段製程，並且逐一調研，有時候還有資訊取得的困難度要克服，相較之下ETF會輕鬆很多。

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