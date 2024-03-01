00919「唯二」今年贏大盤的高股息ETF…穩住年化10％招牌！ 專家：更實際行動做到2件事

國民ETF績效榜2月結算 00919勝大盤衝高股息第一

雖然最近都是月配組00939 00940的新聞，但「季配組」也不甘示弱，群益00919近期股價已經來到24塊頻創新高（貢獻最多的是瑞昱、瑞鼎、聯詠和聯發科）。截至今（29）天收在24.03元，二個月績效7.95%是目前高股息家族的績效冠軍，2月名次前進11名，是截至目前「唯二」超過大盤的高股息ETF（另一檔是927）

而根據剛剛收盤後的最新公告，00919三月配息大幅調高到0.61元，以今（29）天的收盤價換算單季股利率0.61/24.03=2.53%，目前一共四次季配(0.54+0.54+0.55+0.61)合計2.24元

近四季年化 2.24/24.03=9.32% 粗暴年化 0.61x4/24.03=10.15%

在股價創新高的情況下同步調高配息，穩住了年化10％的招牌，00919用實際行動做到二件事：第一、去年宣示「未來四季不低於0.54」真的說到做到了！第二、00919繼12月之後，再度證明了它不受「平準金新制」的影響。

一月平準金新制剛宣布時，市場上各種恐慌式預言到處瀰漫，像是「高股息配息將縮水」「配10%將成為歷史」「配息縮水成定局」...但有發生嗎？（至少00919沒有）。這也是為什麼我們告訴大家要「平常心看結果」，遠離危言聳聽的農場標題，心情才不會受影響、判斷才不會被干擾。

而在台積電2月繼續上漲9.87%的帶動下，目前績效十名全部都是高含積的ETF，累積到2月的報酬冠亞軍，仍然是00894中信小資高價和0052富邦科技。單月表現最佳的是兆豐00690，不只是單月績效冠軍(+11.37%)，也是2月份排名上升最多的ETF(+32名)，從後段班直接跳前三。

絕大部分的高股息包含0056 00878 00929這三千金，目前都在紅線以下，三月又有00939和00940二隻強檔新兵即將加入，後續會怎麼變化？高股息家族今年有機會繼續打敗大盤嗎？更多ETF的最新消息，敬請期待3月號國民ETF人氣榜。

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