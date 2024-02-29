00919宣布配息金額0.61元「再創新高」！ 年化配息率10％ 最後買進日為14號
群益台灣精選高息（00919）即將在3月迎來第四次配息。據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.61元新臺幣，年化配息率10％；本次除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。
收益分配基準日：3月24日
除息交易日：3月18日
收益分配發放日：4月15日
00919連續三次配息都能配出每股不低於0.54元的好水準，前兩次配息0.54，第三次竟配出超乎市場預期的0.55元，而這次更大加碼來到0.61元！
依照群益投信官網公告，00919此次配息除日定在3月18日，最後買進日3月15日（16號及17號碰上六日股市開盤）。
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