他買0050賺6萬 想全賣光改投S&P500！網揪1細節勸退

台股在228放假前開高走低，盤中振幅達1.42%，短短一小時指數急殺，高低點震盪逾270點。PTT網友投資0050，報酬率18.83%、總損益61535元。他考慮獲利了結，再將約38萬的資金定期定額美股，如S&P500、VOO、VTI。其他人則認為，由於資金不多，不需要特別換股，500萬以上再考慮美股，但也有人建議「換S&P500比較穩」。

一名網友在PTT發文表示，他出社會兩年持續投資0050，目前報酬率18.83%、總損益6萬1535元，總預估現值約38萬8297元，考慮到獲利不錯，因此他想要將0050賣出，改定期定額投資美股S&P500，未來若出現低價，再買進0050，或是改投資VOO、VTI等，但他擔心，這種做法失去存股初衷，變成作價差、波段。

其他人則建議「換sp500比較穩，台灣50要也是006208，原本的放著新資金進sp500就好」、「這是什麼智障操作？標普500也在高點，要也是轉低基期陸股」、「才30萬真的是放著也無所謂的程度」、「部位這麼一丁點，就別在那邊想東想西了，認真工作，持續投入，等庫存到300萬再來說吧」、「沒有QQQ，失敗」、「建議500萬以上再考慮美股，事實上台美股市長期含息市場報酬差不多，台灣還不用管要用錢時能質押不用賣股」。

還有人說「太少了，繼續存」、「這點資金去買美股光匯差跟手續費就被扣光了」、「0050先放著，直接定期定額你的投資標的」、「新存的改存就好」、「不一定要買S&P500啊，買VT或VWRA也很好啊，台灣沒有未來了，投資美股不投這裡也很合情合」、「繼續存，存到300萬再來問一次」、「定期定額長期投資，不要做價差，嫌500的比益比高就改買VT或VWRA即可」。