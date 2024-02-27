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00941沒配息就是追逐資本利得的ETF！ 他：波動可能比較大…適合追求價差者持有

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

昨天限動問答最多人敲碗的竟然是成長型的00941？！有點出乎意料之外，不過對我來說也是個學習的機會，可以接觸除了高股息之外的ETF

以下內容我會基於兩個公開資料，分別是「簡式公開說明書」、「官網揭露資訊」加上我個人心得分享。

結論

我喜歡直接破題先講結論，00941追的標的是台積電、輝達之上游設備、材料供應鏈，也就是說看好的是半導體科技，只要台積電、輝達好，這些上游供應鏈也會跟著好。

00941沒有配息，成分股為國外的電子設備、材料廠，可以預見00941就是追逐資本利得的ETF，它的波動可能比較大，也沒有股息讓你再投入壓成本，如果你打算持有，務必做好停損、停利之策略。

我認為00941比較適合積極型、追求價差的人持有，至於我是不會考慮00941，不是它不好，只是單純不符合我的投資策略。

成分股

00941由7個國家中的50檔成分股組成，半導體設備佔51.2%、材料製造佔48.8%，包含之成分股多位全球市佔率佔比高的公司。

因為投資之標的為國外廠商，你可能在持有00941前都沒聽過這些公司，如果你打算持有，我認為你也該去瞭解一下裡面的至少前十大成分股。

它的營收如何、這間公司是在做什麼的？它的未來前景如何等等，這樣對自己的投資才是一個負責任的態度，不要連自己投資什麼標的都一知半解。

風險

投資範圍涵括7個國家，可能會因為地區的經濟政治因素、不同產業之景氣循環等因素造成潛在風險，也就是說你可能要留意下這些國家、地區有沒有什麼重大事件影響到其中的成分股。

且在台灣Google到的營收等資訊比較沒有那麼即時，你可能得多花點心力去查找資料，總之去認識00941的成分股我覺得是最傷腦筋的地方，因為不熟悉且涵蓋範圍太廣了。

以上大概就是我看公開說明書跟官網的一點心得，當然不包括投資建議嘍，還是那句話「申購前應詳閱公開說明書」，祝各位投資順利嘍！

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00941中信上游半導體 ETF 台積電 成分股 材料 資本利得

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