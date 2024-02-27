00878趁除息日買22卻馬上跌到21元多怎辦？ 他：股價無法預測做好大漲、跌的應對即可

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聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

2023年開始，知美選擇每個月月底無腦買進一張00878，希望能夠培養長期存股習慣，這次剛好碰上00878在2月27日才除息，心想應該偶爾「有腦」一次在除息日當天撿便宜，於是乎特地提早兩天，在今日開盤22.11元買進...

結果萬萬沒想到，短短一個小時後，打開手機發現最低價格竟然出現21.81元。

所以定期定額買在高點應該怎麼辦？

1.認清股市的漲跌沒有辦法準確預測

我們沒有辦法準確預測一個小時後、一年後、十年後，市場價格究竟會上漲還是下跌，也正是因為市場具有無法準確預測的特性，大多數小資族才會選擇，定期定額利用長期價格持有的方式，無腦買進同時，也讓其中一次的高點，不會過度影響整體的持有價格。

2.學會讓自己吃得下睡得著

如果你是打算長期持有10年、20年，存股過程中一定會遇到全球系統性崩盤，持有ETF價格大幅縮水的時候，從小地方開始練習，從一開始不過度在意零點幾元的買進價格差異，逐步培養不過度在意幾萬元的帳面損益，由小而大逐漸培養自己的理財習慣，將自己內心越養越強大同時，往後面臨到未知風險的時候，相信也能夠依舊維持紀律養成習慣。

知美一開始利用17元價格，開始定期定額00878，今天依舊用22元價格持續買進，我們沒有辦法準確預測市場，所以面臨大漲的時候慶幸自己有持續參與，面臨大跌的時候慶幸自己還有子彈能夠低檔加碼，理財只是一種幫助累積資產的方式，並不是生活的全部，將重心放在家人朋友自己身上，會比放在零點零幾元的價差上更有意義。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 定期定額 除息

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