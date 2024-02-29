00941成分股皆是壟斷上游的龍頭公司！ 專家：「這方式」能解決波動較大的問題

又有新的產業型ETF要來囉！這檔就是即將在2/26-3/1 期間募集的 00941 中信上游半導體。00941是目前市場上，唯一一檔聚焦在半導體上游的設備與材料兩大族群的半導體ETF，投資00941就等於掌握半導體產業命脈！而且00941的投資範圍遍及全球，例如指數第一大成份股ASML，沒有他的EUV就沒有先進製程！想了解00941還投資些什麼半導體巨人嗎？來看看阿格力怎麼說。

以下為影音內容：

到了升息的尾聲，大家都在搶買債券ETF，但其實有一個族群默默一直在漲，就是半導體！

半導體去年業障，今年就有可能是業績，例如費城半導體，從去年10月底到現在為止，其實漲幅是非常非常之大的。

也不是只有晶圓代工可以去觀察，因為其實整個半導體產業是非常之大，但是台積電畢竟大家所熟悉的公司還是從這介紹，例如近期的台積電法說會數字，預估資本支出從280到320億美元之間，是一筆不小的數字。

既然要持續投入資本資出，才有辦法維持未來的營收成本，這樣的商業模式，為何不往上游去看；每年都要花這麼多錢，誰來賺走這筆錢。

例如艾司摩爾（ASML）：

全球最大半導體製程設備商 唯一擁有EUV光刻機製造實力的廠商

艾司摩爾除了賣極紫外光機給台積電外，也不只做台積電的生意，也會賣給其對手，如果要做晶圓代工也都會是艾司摩爾的客戶。

近期2月26開始募集的有一檔專門投資半導體上游的ETF中信上游半導體（00941）。

上游有設備跟材料：

這檔ETF就各選25檔總共50檔來集結。

進一步來看產業類別有什麼特性，買的是全世界的半導體生意，因為00941的選股池不只包含台灣，也有美國、法國、德國、日本、韓國，所有全世界半導體菁英都會被納入。

過去在台股只能賣到台積電供應鏈，但知道很多公司都是幫這些國際大廠代工的嗎？例如京鼎是應材的供應商、崇越是信越化學代理商；現在透過00941等於是買了上游的老大，直接做全世界的生意，

再來看到成分股

第一大：就是大名鼎鼎的艾司摩爾ASML，是全球唯一能生產EUV光刻機的廠商，沒有它先進製程基本上不用玩，什麼AI、自動駕駛、手機...等設備，幾乎都要靠它的設備去製造晶片；且除了EUV的市占100％外，艾司摩爾個光刻機銷量也是遙遙領先市場。

以2022年全球的銷售數據來看，市場的份額就超過6成，非常具有壟斷性。

高門檻、大者恆大的原因

為何這檔ETF的產業值得留意，因為這產業其實是有受到專利保護的產業，所以其實競爭對手要製造出新的設備競爭的話，是有一定難度的。

2022的專利統計，光台灣的百大專利權人來看，其實應材、威力科創、ASML，00941當中的成分股都有幾百件。

換上游廠商的話可能會因為專利問題，沒有辦法提供相對應的設備，所以這就是一個非常大的護城河。

再來就是品質的問題，半導體其實是單價非常高的東西，如果去省了一點成本，但是發生瑕疵的話，後果真的是會不得了。

舉例，台積電之前在2019年的時候，因為光阻液規格的問題，就直接導致蒸發了60億，這樣能夠也不敢亂換廠商了吧？因為很容易因小失大，綜合以上所說專利和所謂品質的部分，就出現了大者恆大，所以可以看到半導體上游其實就是這幾間公司。

會漲嗎？歷史績效說話

直接拿S&P 500來比，因為近期S&P 500指數最近又創新高，如果打不贏S&P 500指數，那就直接投資S&P 500就好。

已00941所追蹤的指數來看，可以看到2017年7月到2023年為止，這段時間也剛好經歷了半導體的上下起伏，其實上游半導體漲超過200%，那同時的S&P 500指數是92.85%，近一年也是一樣，上游半導體漲幅是48%，對比S&P 500指數的24%也是翻倍的表現。

所以結論不只會漲，還漲得嚇嚇叫。當然過去績效僅供參考，但是相信這產業這麼具有壟斷性，只要半導體持續在蓬勃發展，這個指數還是值得投資人觀察。

基金小檔案以及要留意的部分

這檔ETF的成分股大多數是海外的，那波動度想必不會太小，該檔ETF的波動性就要稍微注意，不過波動大的ETF只要善用定期定額，倒是可以解決這個波動大的問題。

那因為海外成分股只要財報一公佈不如預期，就會出現大跌，所以波動性要多加注意。

還有00941沒有配息，半導體火力資本支出的這些公司，尤其海外的股票通常是不太配息，比方美國股息的課稅百分比是非常重的，所以多數投資人也是希望不要配息。

如果是需要現金流的人，這檔00941就不太適合！

大家應該要關注這個產業的成長力道有多少，相信未來這10年半導體的成長，應該是不會少，因為現在很多東西都需要用到晶片，家用的電器：冷氣、除濕機，都是有互聯網的晶片可以遠端的去控制。

包含電動車制動駕駛的晶片其實現在各大廠都有在做，以及大家所知的AI，這些新科技的背後都需要很強大的運算，自然而然這些算力的需求就會推升半導體的業績。

若是還沒有布局半導體產業，尤其是上游（下游好上游不可能不好），且上游又是比較壟斷的公司，相比下游是比較競爭的（晶圓代工廠一堆），但是能提供極紫外光機的市占八成的就是艾司摩爾，所以產業的話語權就比較強。

對其半導體上游有興趣的，00941在2/26至3/1號募集，請各位投資人多多留意了！

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