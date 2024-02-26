「我會申購00940」具巴菲特價值投資精神ETF！ 專家：存股20年還清房貸且年領270萬股息

價值投資：巴菲特教我的事

回想1990~2000年，華倫老師退伍出社會進入股票市場，短線、當沖、樣樣都來，我在股海中迷失方向...

後來幾乎賠光所有資產，直到我貫徹股神華倫巴菲特的價值投資精神，才能在股市中存到一桶金、兩桶金...然後財富自由。

初入股市，我和大多數人一樣，認為股票是每天上下波動的數字遊戲；我企圖從起伏曲折的線圖中，去預測下1秒的股價走勢，但我卻忘了追蹤公司的「基本面」，我希望快速獲利，想找出預測市場的方法，但最後卻賠了很多錢，然而巴菲特投資的是事業，我花了太多的時間和精力看盤，但是並沒有用心了解我買進的這家公司。

直到我閱讀完巴菲特的著作之後，我才了解何謂「價值投資」？

巴菲特說過：「人生就像雪球，重要的是要找到濕的雪，和一道長長的山坡」。（Life is like a snowball，The important thing is finding wet snow and a really long hill）

人生如此，投資亦是如此，重點就是「濕的雪」和「長長的山坡」，長長的山坡大家都有，也就是越早開始投資，時間越長，複利效果越好，至於如何找到濕的雪？我們可以透過公司的營運數據來掌握：

比如說自由現金流是否充裕？ 毛利率和股東權益報酬率是否合格？ 公司是否具有護城河？

當我貫徹巴菲特的存股精神和價值投資邏輯，存股20年下來，我還清了房貸，目前年領現金股息超過270萬並逐年成長，我們雖然不可能成為巴菲特，但學習他的價值投資精神，我們仍然可以達到設定的財富目標，否則隨著時間的流逝，多頭、空頭市場的循環，你始終在原地踏步而已。

今天華倫老師就要介紹台灣首檔、而且唯一貫徹股神巴菲特精神的月配息ETF：

00940元大臺灣價值高息ETF

00940 ETF的選股邏輯就是貫徹巴菲特價值投資精神，以找到高CP值的優質企業：

1.本益比合理：在股票價格低於其價值買進。 2.自由現金流穩定：00940是唯一納入此標準的高股息ETF，唯有自由現金流健康的公司，才能不斷成長擴張、並且發出高股息，這是巴菲特心目中的「夢幻企業」。 3.股東權益報酬率：巴菲特的標準ROE＞15％，表示公司運用資本創造獲利的能力強大。 4.護城河優勢：毛利率高且成長，代表企業具有長期的競爭優勢。

00940元大臺灣價值高息ETF3.11-3.15 正式募集。

是台灣首檔結合「股神巴菲特」投資哲學的高股息ETF，投資策略納入「價值投資」的選股邏輯，不盲目追求股價變動和頻繁換股，長期投資讓您「股利與成長雙贏」，低價買、輕鬆存、每月領。

做好投資組合，穩中求勝

股神華倫巴菲特在1962年買進波克夏海薩威的股票，當時股價在7.51元左右，截至2024年2月底，波克夏（BRK-A）的股價已經超過60萬美金，持續創歷史新高波克夏旗下子公司跨足非常多的事業，巴菲特買進並長期持有擁有非常多具有護城河的公司，長期創造出前無古人的投資績效；因此華倫老師非常高興元大投信能發行具有巴菲特價值投資精神的ETF我自己也會申購00940，也非常建議各位同學長期擁有！

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