「我會申購00940」具巴菲特價值投資精神ETF！ 專家：存股20年還清房貸且年領270萬股息

價值投資:巴菲特教我的事

回想1990~2000年,華倫老師退伍出社會進入股票市場,短線、當沖、樣樣都來,我在股海中迷失方向...

後來幾乎賠光所有資產,直到我貫徹股神華倫巴菲特的價值投資精神,才能在股市中存到一桶金、兩桶金...然後財富自由。

初入股市,我和大多數人一樣,認為股票是每天上下波動的數字遊戲;我企圖從起伏曲折的線圖中,去預測下1秒的股價走勢,但我卻忘了追蹤公司的「基本面」,我希望快速獲利,想找出預測市場的方法,但最後卻賠了很多錢,然而巴菲特投資的是事業,我花了太多的時間和精力看盤,但是並沒有用心了解我買進的這家公司。

直到我閱讀完巴菲特的著作之後,我才了解何謂「價值投資」?

巴菲特說過:「人生就像雪球,重要的是要找到濕的雪,和一道長長的山坡」。(Life is like a snowball,The important thing is finding wet snow and a really long hill)

人生如此,投資亦是如此,重點就是「濕的雪」和「長長的山坡」,長長的山坡大家都有,也就是越早開始投資,時間越長,複利效果越好,至於如何找到濕的雪?我們可以透過公司的營運數據來掌握:

比如說自由現金流是否充裕? 毛利率和股東權益報酬率是否合格? 公司是否具有護城河?

當我貫徹巴菲特的存股精神和價值投資邏輯,存股20年下來,我還清了房貸,目前年領現金股息超過270萬並逐年成長,我們雖然不可能成為巴菲特,但學習他的價值投資精神,我們仍然可以達到設定的財富目標,否則隨著時間的流逝,多頭、空頭市場的循環,你始終在原地踏步而已。

今天華倫老師就要介紹台灣首檔、而且唯一貫徹股神巴菲特精神的月配息ETF:

00940元大臺灣價值高息ETF

00940 ETF的選股邏輯就是貫徹巴菲特價值投資精神,以找到高CP值的優質企業:

1.本益比合理:在股票價格低於其價值買進。 2.自由現金流穩定:00940是唯一納入此標準的高股息ETF,唯有自由現金流健康的公司,才能不斷成長擴張、並且發出高股息,這是巴菲特心目中的「夢幻企業」。 3.股東權益報酬率:巴菲特的標準ROE>15%,表示公司運用資本創造獲利的能力強大。 4.護城河優勢:毛利率高且成長,代表企業具有長期的競爭優勢。

00940元大臺灣價值高息ETF3.11-3.15 正式募集。

是台灣首檔結合「股神巴菲特」投資哲學的高股息ETF,投資策略納入「價值投資」的選股邏輯,不盲目追求股價變動和頻繁換股,長期投資讓您「股利與成長雙贏」,低價買、輕鬆存、每月領。

做好投資組合,穩中求勝

股神華倫巴菲特在1962年買進波克夏海薩威的股票,當時股價在7.51元左右,截至2024年2月底,波克夏(BRK-A)的股價已經超過60萬美金,持續創歷史新高波克夏旗下子公司跨足非常多的事業,巴菲特買進並長期持有擁有非常多具有護城河的公司,長期創造出前無古人的投資績效;因此華倫老師非常高興元大投信能發行具有巴菲特價值投資精神的ETF我自己也會申購00940,也非常建議各位同學長期擁有!

