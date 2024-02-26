00940買多少張就能實現月領一萬股息？ 她用預估殖利率計算：約150萬
存股族你是配息派還是價差派？以莎莉來說配息和價差我都愛，標的選擇多我也有嘗試不同的選股邏輯。
來分享一檔ETF新秀00940，月月配加上低價好入手，讓它一躍成了討論度極高的標的：
00940（元大臺灣價值高息ETF）
1.追蹤指數：元大臺灣價值高息指數
2.主要持股：長榮9.2%、聯電3.3%、中美晶3.2%
3.收益分配：月配息
4.申購價：10元
5.申購日：3/11～3/15
00940四大投資理念
1.價值投資
獨家巴菲特價值投資指標，一次網羅高CP值的優質企業。
2.10元低價
小資族可以輕鬆存，每個月存一張無負擔。
3.高股息
標的指數平均殖利率達8.6%，換算每股可配息0.0716元。
4.每月現金流
月月都能配息且月初領息
獨家納入巴菲特投資指標
現金流高的企業，公司營運相對穩定，進而回饋股東或再投資，讓現金不斷循環。
最後莎莉還是忍不住碎念一下，任何的投資一定具有風險，別忘了評估自身可承受風險情況，才能打造出適合自己的投資模式。
投資的路很長，我們一起走得安全踏實。
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