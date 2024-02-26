00940買多少張就能實現月領一萬股息？ 她用預估殖利率計算：約150萬

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聯合新聞網／ 想退休の莎莉
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

存股族你是配息派還是價差派？以莎莉來說配息和價差我都愛，標的選擇多我也有嘗試不同的選股邏輯

來分享一檔ETF新秀00940，月月配加上低價好入手，讓它一躍成了討論度極高的標的：

00940（元大臺灣價值高息ETF）

1.追蹤指數：元大臺灣價值高息指數

2.主要持股：長榮9.2%、聯電3.3%、中美晶3.2%

3.收益分配：月配息

4.申購價：10元

5.申購日：3/11～3/15

00940四大投資理念

1.價值投資

獨家巴菲特價值投資指標，一次網羅高CP值的優質企業。

2.10元低價

小資族可以輕鬆存，每個月存一張無負擔。

3.高股息

標的指數平均殖利率達8.6%，換算每股可配息0.0716元。

4.每月現金流

月月都能配息且月初領息

獨家納入巴菲特投資指標

現金流高的企業，公司營運相對穩定，進而回饋股東或再投資，讓現金不斷循環。

最後莎莉還是忍不住碎念一下，任何的投資一定具有風險，別忘了評估自身可承受風險情況，才能打造出適合自己的投資模式。

投資的路很長，我們一起走得安全踏實。

◎本文內容已獲 想退休の莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 巴菲特 收益平準金 月配息 選股邏輯

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這次00940不是市場「首檔」月配息的產品，不過從產品架構來看，元大應該是醞釀了很久，才決定募集這檔產品。

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