00940是元大醞釀很久的產品…股市趨勢長期走升萬九可買？ 她：這三族群適合

好多媒體朋友跟女子說最近的流量密碼是「00940」，只要標題下這個關鍵數字，流量就會暴增，而且是從來沒看過的數字！剛好營業員也介紹女子這檔產品，所以順勢看了一下來跟大家分享我的觀察。

先聲明！這篇不是業配，而且不少網紅達人都是拿00940的介紹檔案出來跟大家分享，我覺得太艱澀難懂了，決定用幾個重點幫助大家快速認識！

元大投信久違重返ETF戰場：00940元大台灣價值高息ETF

元大投信是台灣首檔ETF元大台灣50（0050）的發行公司，在台灣還不流行ETF的年代可以算是洞察先機，後續推出元大高股息（0056）還有一些投資海外的ETF也都引領潮流。雖然這次00940不是市場「首檔」月配息的產品，不過從產品架構來看，元大應該是醞釀了很久，才決定募集這檔產品。

台股直奔萬九還適合存股嗎？台美日同盟趨勢是重點

關於00940完整介紹女子就不贅述，大家想要看詳細的文宣可以直接去元大投信網站。之前也有收到粉絲敲碗問女子：台股直奔萬九適合存股嗎？關於這個大哉問，女子先從美國道瓊、日本日經指數及台灣加權股價指數來看，COVID之後的時代，台美日同盟關係越來越緊密，大家可以看到很強烈的趨勢是：中國和香港股市資金不斷淨流出，在上海證交所掛牌的「華夏野村日經225 ETF」甚至被買到大幅溢價、熔斷。

這就可以看得出來：中國人自己都不看好中國，希望將資金投資國外，而且投資的國家除了美國之外就是日本。雖然中國祭出外匯管制措施甚至「降息」救市、或限制賣空、全面暫停限售股出借等，女子從資金流向來看，只能說這是救得了一時，但已經用盡手段的方式了。

也因此這個時候值得投資的區域，當然就是每天持續創高的台美日股。當然，股市行情即使可能短期波動，但是長期看起來相對是走升的趨勢，要等到跌回萬二、八千？真的不知道等到何年何月，一直空手的人，那大概永遠找不到進場時間，所以女子覺得「點位」並不是最重要的因素，對於00940這類的產品而言，有需求的朋友應該重點放在「累計持股數」。

選股邏輯是關鍵：00940跟隨巴菲特的選股概念

雖然巴菲特因為地緣政治因素，把台股部位轉向日股，但是巴菲特一直以來都是「長期持有」的投資邏輯，現在投資日本其實也已經佈局了三年以上，更不要說這段時間他從日本市場的收益。然而，巴菲特「長期持有」、「在低價買進」、「看重自由現金流」的選股方式，還是被元大做成00940這檔ETF了。前二者很白話女子想就不用多作解釋，但什麼是自由現金流？白話文就是公司持有現金很多，要用來轉投資、研發都有餘力，而這種公司對巴菲特來說就是「體質好」的公司。

因此女子認為，在這種選股邏輯下，00940不用擔心買進在台股的點位什麼時候，畢竟ETF是被動式投資，已經幫你篩好了體質好、CP值高的好企業。買ETF就是減少每天盯盤，殺進殺出的機會，那麼有這樣的選股邏輯，就不需要擔心到底是萬八還萬九了，長期慢慢累計持有，如果有低點再降低均價即可。

誰適合買00940？年收百萬、退休族、幫小孩存股

最後一樣是女子經常提的「月配息」產品到底適合什麼族群？首先，女子跟一般「達人」的認知不大一樣，不覺得「打造被動收入」是合適的說法，因為這忽略了「稅賦」因素。

現在月配息產品如果有「收益平準金」機制的，配息順序是股利所得、資本利得及收益平準金。如果年度累計收到的股利所得達到免稅標準，那股息就要納入所得繳稅，但資本利得跟收益平準金就不在課稅範圍內。

因此，女子覺得年收百萬左右的人可以考慮這檔產品（因為財力關係，買了課稅機率不大），另外退休族因為沒有收入來源，也很可以考慮！以及現在很多父母幫小孩從小存股的，除了市值型的產品，如果希望給小孩每個月有一些零用錢，那00940也滿合適的，尤其他的配息是在每個月第一個營業日，剛好是月初給小孩零用錢的時機。

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