00878創歷史新高配息0.4元！ 專家整理「三大重點」：想撿便宜27日再買進

物價年年通膨，不如將存款進行投資，還能達到錢滾錢的目的。有網友打算運用100萬的資金投資，考慮標的包括0056、00919、00923、美金定存、美債等，不少人都推薦買進00919、00923，有人分享自身投資經驗，直呼「我買00923不含息報酬都15%了」，還有人說，「最保險的就是0056+00878+00919，平均三等份，放十年」。

2024-02-23 07:44