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00878創歷史新高配息0.4元！ 專家整理「三大重點」：想撿便宜27日再買進

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00878創歷史新高配息0.4元！ 專家整理「三大重點」：想撿便宜27日再買進

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

國泰永續高股息ETF（00878），目前是ETF定期定額排行榜第二名！受到不少投資朋友喜愛，總持有人數高達118萬人。

好消息來了，2024年第一季預計配發現金股利0.4元，又創下歷史新高。錢錢發不停，投資人也領到笑不停。

有關這次除息，老牛幫大家整理3大重點

1.以目前00878股價22.31元來計算，單次殖利率為1.79%，年化殖利率為7.17%。

國泰永續高股息（00878）

目前股價：22.31元（2/20收盤價）

配息頻率：季配息

配發股息：0.4

單次殖利率：1.79%

年化殖利率：7.17%

2.想領息的朋友，要在2月26日前買進。如果想撿便宜的朋友，那就2月27日除息後再買進囉！

目前00878的股價位階「合理偏低」！

3月25日股利入袋！

3.如果以近一年現金股利1.37元來計算，想要月領1萬（年配12萬）的夥伴，需要持有88張00878，總金額約196萬元。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 殖利率

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