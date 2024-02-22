「秒填息」對長期投資人竟是相對虧損？ 他：這次0050一張少賺300元還未算手續費

昨天2月21日，有投資0050的人拿到這次的配息。

0050這次配息之後大漲，即所謂的「秒填息」( 實際上是三天)，之前講過「秒填息」對長期投資人來說就是相對虧損，就是讓投資人的資金錯過一段上漲。

那麼這次讓正在累積期的0050投資人錯過多少報酬呢？

0050在1月17日除息3元，1月16日的收盤價是131.65，而昨天開盤是141.4，如果以131.65扣掉3，也就是128.65當作分母，上漲9.91%。

以下假設投資人有一張0050，原價值為131650元，看這段期間（1月16日收盤，到昨天開盤）三種狀況的報酬差異：

無論是高股息還是市值型ETF，台灣這種1個月才拿到配息的制度下，配愈多就對於長期報酬愈明顯不利，如果又剛好像這次遇到大漲「秒填息」，那就更會出現明顯的吃虧。

0.23%是什麼概念呢？0050去年除了交易費用以外（即元大真的收到的）的費用是0.4%，等於一次配息就讓投資人損失了約6成的內扣費用了。

雖然很難，但希望這些市值型ETF除了規定要配的股息之外，不要再配一堆資本利得了，拉高配息只是讓投資人賺得更少而已。

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