「秒填息」對長期投資人竟是相對虧損？ 他：這次0050一張少賺300元還未算手續費
昨天2月21日，有投資0050的人拿到這次的配息。
0050這次配息之後大漲，即所謂的「秒填息」( 實際上是三天)，之前講過「秒填息」對長期投資人來說就是相對虧損，就是讓投資人的資金錯過一段上漲。
那麼這次讓正在累積期的0050投資人錯過多少報酬呢？
0050在1月17日除息3元，1月16日的收盤價是131.65，而昨天開盤是141.4，如果以131.65扣掉3，也就是128.65當作分母，上漲9.91%。
以下假設投資人有一張0050，原價值為131650元，看這段期間（1月16日收盤，到昨天開盤）三種狀況的報酬差異：
1、假如0050不配息而是直接再投入成分股的話，這段期間應該要可以完整獲得9.91%的報酬。股價應會是131.65*1.0991=144.7。實際獲利約為144700-131650=13050
2、假如是除息後立刻再拿其他的錢投入（0050的官網的每年績效是這樣計算的）， 1月17日開盤為130，把3000配息再買進，會再買進 3000/130=23股 還留10元現金。昨天開盤時的總額為1023*141.4+10=144662。實際獲利為144662-131650=13012。獲利率約為9.88%，比沒配息略少一點。（且尚未計入再投入的手續費）
3、假如除息後等到拿到錢再投入，那2月21日開盤時會買進3000/141.4=21股還剩31元。最終總價值是 1021*141.4+31=144400。獲利為144400-131650=12750
獲利約為9.68%。
總結除息後等一個月再拿到錢再投入，結果會比假設不配息少0.23%，一張就少300元的報酬（還未計再投入手續費），或者比假設開除息日開盤再投入少0.2%，一張少262元的獲利。
無論是高股息還是市值型ETF，台灣這種1個月才拿到配息的制度下，配愈多就對於長期報酬愈明顯不利，如果又剛好像這次遇到大漲「秒填息」，那就更會出現明顯的吃虧。
0.23%是什麼概念呢？0050去年除了交易費用以外（即元大真的收到的）的費用是0.4%，等於一次配息就讓投資人損失了約6成的內扣費用了。
雖然很難，但希望這些市值型ETF除了規定要配的股息之外，不要再配一堆資本利得了，拉高配息只是讓投資人賺得更少而已。
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